Négy éve nem nyúltak hozzá, hirtelen kivonultak letenni az alapkövet a hiányzó bicikliúthoz

A miniszterelnök a magyar labdarúgó-válogatott meccse miatt utazott a balkáni országba.

Montenegrói meccset nézett meg csütörtökön este Orbán Viktor, miután délelőtt beszédet mondott a Várkert Bazárban tartott demográfiai csúcson; a magyar miniszterelnök kollégájával, Milo Dukanoviccal nézte végig, ahogy magyar válogatottat kettő egyre veri a hazai csapat.

A jelenetnél – és főleg a magyar válogatott vereségénél – érdekesebb, hogy a Mészáros Lőrinchez köthető osztrák luxusrepülőgép éppen Podgoricába repült csütörtök délután

2018. július 25-én Orbán Viktor az OE-LEM fedélzetén utazott a Videoton-Ludogorec Bajnokok Ligája meccsre Bulgáriába, és hazaérkezésekor sikerült lefotózni, ahogy kiszállt a luxusrepülőből. A kormánykommunikációban hetekig különböző – gyakran egymásnak is ellentmondó – nyilatkozatok születtek a magángépes út megmagyarázására. A miniszterelnök pedig azt válaszolta egy ezzel kapcsolatos parlamenti kérdésre, hogy

Az OE-LEM tulajdonosa ugyan nem ismert, de az már kiderült, hogy Mészáros Lőrinc és üzlettársa, Szíjj László is használta már. A Mészáros-család a Maldív-szigetekre , Szíjjék pedig Dubajba utaztak a miniszterelnök által is használt magánrepülővel. Orbán Viktor miniszterelnök idén nyáron kétszer is fapados repülőjáraton mutatkozott, de a jelek szerint az osztrák bejegyzésű luxusrepülőgép továbbra is a rendelkezésére áll.