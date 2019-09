Meglepetés a magyar iparban

Minden várakozást messze felülmúlva, 12 százalékkal nőtt az ipari termelés júliusban az előző havi 1,4 százalékos csökkenés után, ami arra utalhat, hogy még korai temetni a hazai gazdasági növekedést.

Maga a növekedés önmagában nem jelent meglepetést, de a tempó igen. A magyar ipar egyik fő exportpiacát jelentő Németországban a gyárak megrendelései több mint egy éve csökkenést mutatnak, ráadásul az idén egyre gyorsul az ottani visszaesés. Ennek ellenére a magyar ipar lendületes növekedést mutatott júliusban és az első félévben is – kommentálta az adatot Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. A bővüléshez a feldolgozóipari alágak nagy többsége hozzájárult. A legnagyobb súlyú járműgyártás jelentősen bővült, ugyanakkor a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása az ipari átlag alatti mértékben emelkedett – mondta Suppan Gergely a Takarékbank vezető elemzője. A feldolgozóipar kedvező kilátásait tükrözik a némileg csökkenő, de továbbra is magas bizalmi indexek. Ezzel szemben a meredeken csökkenő európai konjunktúra, a globális és a kínai gazdasági növekedés lassulása, valamint döntően közvetett hatások miatt a Brexit körüli bizonytalanság jelentős kockázatokat jelenthet, bár ezek már eddig is fékezték a növekedést, e negatív hatások nélkül még élénkebb növekedést is mutathatna a hazai ipar. Az élénkülést szintén támogathatja, hogy az autógyártók egyre több modellre, illetve motorvariánsra szerezhetik meg az új forgalomba hozatali engedélyt. Idén 5,5-6 százalék közötti növekedést várunk az ipari kibocsátásban a tavalyi 3,6 százalék után – tette hozzá az elemző. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint a 2017 eleje óta nem látott jelentős növekedés egyértelműen a járműgyártás felpörgésének köszönhető. Gyakorlatilag március óta egymást követik a jó és a rossz hónapok, a folyamatos hullámzás mellett nincs szó trendszerű emelkedésről. A bank elemzői továbbra úgy látják, hogy idén 5-6 százalékkal nőhet a ipari termelés, amit jövőre egy komolyabb fékeződés követhet.