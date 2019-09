"Becsületsértésbe hajló propaganda" - így panaszkodik a berlini nagykövet, mert a ZDF nem dicséri Orbánt

Nemzetközi sajtószemle, 2019. szeptember 7.

A budapesti tudósítás azt tartja a budapesti Orbán-beszéd legfőbb elemének, hogy az a magyarok szaporodását népszerűsítette, és a szélsőjobb összeesküvés-elméletére támaszkodott. De a többi közép-európai vezető üzenete is az volt a saját nemzetüknek, hogy ha nem nemzenek gyerekeket, akkor ki fognak halni, miközben ezek a kormányok sorra léptetnek életbe családtámogatási programokat a gyerekvállalási kedv fellendítésére. A nativista magyar házigazda, aki az utóbbi években a menekült-, illetve bevándorlás-ellenes érzelmekre alapozza politikáját, kijelentette, hogy ha nem tesznek ellene, mások kiszoríthatják az európaiakat, ami pontosan az, mint amit a radikálisok mondogatnak. Szavait megtámogatta az egyik díszvendég, a korábbi ausztrál miniszterelnök, aki gratulált neki, mondván, hogy van bátorsága szembeszállni a politikai korrektséggel. Arról is beszélt, hogy nem a klímaváltozás, hanem a kihaló népesség jelenti legnagyobb fenyegetést a nyugati civilizáció számára. Novák Katalin ugyanakkor a lapnak nyilatkozva igazságtalan és politikailag elfogult vádaskodásnak nevezte azokat a véleményeket, miszerint a magyar vezetés több gyerek megszülésére akarja kényszeríteni a nőket. Szerinte csupán arról van szó, hogy minden lehetséges eszközzel igyekeznek támogatni a családokat.

A diktátorok számára nem a népük, hanem ők maguk jelentik a legnagyobb veszélyt, mert elvágják magukat azoktól a tanácsoktól és információktól, amely nélkül nem tudják hatékonyan irányítani saját országukat. Ezt a tételt emeli ki a lap recenziója Frank Dikötter, a neves holland történész most megjelent könyve kapcsán, amely a 20. század 8 diktátorát mutatja be, köztük, Hitlert, Sztálint, Maot, valamint Ceausescut. A despoták korábban elmozdíthatatlannak tűntek, ez egy időre megváltozott a hidegháború után, ám napjainkban visszatért, miután látszólag szorul vissza a demokrácia. Több államban is, így Magyarországon, Brazíliában és a Fülöp-szigeteken, erőskezű vezetők lábbal tipornak olyan intézményeken, törvényeken és hagyományokon, amelyek egykor a jogállam pillérei voltak. A szóban forgó diktátorok egytől egyig a durvaságukról, gonoszságukról, megalomániájukról, korruptságukról és arról nevezetesek, hogy tehetségük kizárólag a ravasz és pszichopata elszántságban mutatkozott meg, azon kívül, hogy jó időben tudtak jó helyen lenni. És roppant könnyen megtévesztették a kívülállókat. Sokban hasonlítottak egymásra, de rengeteg dologban különböztek. A történelem különféleképpen ítéli meg őket. Négyen ágyban, párnák közt haltak meg, kettőt kivégeztek, egy öngyilkosságot követett el, az egyik pedig a száműzetést választotta. De a szerző, aki Hong Kongban egyetemi tanár, rámutat, hogy az ilyen emberek eredendően gyengék. Merthogy a csupasz hatalomnak van lejárati ideje. És mindig kockázatos, ha valaki a félelemre építve irányít. Ám épp ezért személyi kultusz nélkül nem tud meglenni egy önkényuralkodó. Viszont pontosan ilyen megfontolásból úgy állítja be, hogy az elnyomás közmegegyezésen alapul. Ehhez olyan látszatot kelt, mintha a köz részéről hatalmas volna a lelkesedés. Ezzel szemben fellép az ellenzőkkel szemben. A módszert egyre könnyebb alkalmazni a modern technológia segítségével, mert az sokat segít a rezsim működéséhez szükséges megfigyelés, illetve propaganda apparátus munkájában.