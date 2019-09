Felhőszakadást, jégesőt és viharos szelet hoz a hidegfront

Országszerte figyelmeztetéseket adtak ki, nagyobb mennyiségű csapadékra is számíthatunk.

Már vasárnap kora estétől záporos, zivataros tömbök érkeznek dél felől, amelyek nagyobb eséllyel a középső és nyugati országrészt érintik. Éjfélig felhőszakadásra is számíthatunk, legnagyobb eséllyel északnyugaton – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből. Hétfő hajnaltól újabb hullámban várható zivatarok érkezése, ezúttal már nyugat felől. A kiterjedtebb csapadékzóna előreláthatóan késő délelőtt válik intenzívvé a Dunántúl keleti, valamint az Alföld nyugati tájai felett, ekkor akár heves zivatarok is lehetnek. A rendszer hétfő kora este érheti el a Tiszántúlt, majd keddre virradóra legyengülve elhagyja az országot. Az éjszakai zivatarokhoz elsősorban nagyobb csapadék társulhat, de néhol jégeső és erős, viharos széllökések is lehetnek. Hétfőn a zivatarokat már nagyobb eséllyel kísérheti felhőszakadás, valamint jellemzőbbek lehetnek a viharos lökések is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 20 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 25 fok között valószínű, de a keleti határvidéken 26, 29 fok is lehet. A heves zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt országszerte első- és másodfokú figyelmeztetéseket adtak ki.



Kedden a hajnali ködfoltok feloszlását követően gyengén felhős, napos idő várható csapadék nélkül. A keleti szél néhol megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

Szerdán eleinte a fátyol- és gomolyfelhők mellett több-kevesebb napsütés várható, majd nyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet. Délután nyugaton helyenként eső, zápor fordulhat elő. A keleti szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet keleten 25, 30, nyugaton 22, 25 fok között valószínű.

Csütörtökön nyugat felől csökken a felhőzet. Kezdetben elszórtan még előfordulhat kisebb eső, zápor, majd fokozatosan megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12, 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23, 28 fok között alakul.

Pénteken a reggeli ködfoltok feloszlását követően gomolyfelhős, napos, csapadékmentes idő várható. A nyugati szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között lehet.

Szombaton észak felől erősen megnövekszik a felhőzet. Elszórtan kisebb eső, zápor egyaránt előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10, 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.