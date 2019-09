Szigorú biztonsági intézkedések mellett tartották meg az első melegfelvonulást Szarajevóban

A rendezvényen több mint háromezren vettek részt, nem volt incidens.

Bosznia-Hercegovina ezzel az utolsó olyan európai ország, ahol az LMBT-kisebbség (leszbikusok, melegek, biszexuálisok és transzneműek) tagjai az utcára vonultak, hogy kiálljanak jogaikért - írja az MTI. A résztvevők menetét több mint 1100 rendőr biztosította, a rendezvény incidens nélkül zajlott. Az Oslobodenje napilap helyszínen tartózkodó újságírói arról számoltak be, hogy a hangulat kiváló volt. Az emberek szivárványszínű zászlók lobogtattak, a tömegből hangos dob- és füttyszó hallatszott, a polgárok pedig az erkélyekről és az ablakokból integettek a felvonulóknak. Egy kisebb tüntetést ugyan szerveztek a konzervatív iszlám követői a melegfelvonulás ellen Szarajevó egyik parkjában, de ezen nem voltak sokan. Branko Culibrk, a melegfelvonulás egyik szervezője beszédében elmondta: korlátozzák jogaikat, ezért kötelességük fellépni ellene. "Az államnak kötelessége meggátolni az állampolgárok diszkriminációját, így a miénket is" - húzta alá. Lejla Huremovic, egy másik szervező arról beszélt: tisztában vannak azzal, hogy ez a felvonulás nem fogja azonnal megváltoztatni az emberek felfogását, és sokan lesznek továbbra is olyanok, aki nem mondhatják el, kicsodák. Mindazonáltal úgy vélte: a felvonulás erőt és reményt ad ahhoz, hogy mindez megváltozzon. "Terjedjen a szabadság és szeretet. Ez a mi álmunk. Erőszak nélküli álom" - fogalmazott. A büszkeségmenethez több nyugat-európai ország és az Egyesült Államok nagykövete is csatlakozott, utóbbi nyíltan vállalja homoszexualitását, és támogatásáról biztosította a rendezvényt. "A büszkeségmenet célja, hogy egyforma jogokat biztosítsunk minden ember számára" - mondta Eric G. Nelson, majd hozzátette: partnerével értékelik azt a tiszteletet és fogadtatást, amelyben Bosznia-Hercegovinában részük van. A balkáni ország LMBT-közösségének tagjai széleskörű zaklatásokra és támadásokra panaszkodnak, az elkövetőket pedig ritkán büntetik meg.