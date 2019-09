Újabb republikánus kihívója akadt Donald Trumpnak

"Utat tévesztettünk" - mondta a Fox televízióban Mark Sanford.

Mark Sanford személyében újabb republikánus politikus indul az amerikai elnökjelöltségért - írja az MTI. Sanford vasárnap a Fox televíziónak adott interjút, ott jelentette be a döntését. "Utat tévesztettünk" - fogalmazott Sanford, miközben azt fejtegette, hogy szerinte a Republikánus Pártban beszélgetni, vitázni kellene arról, hogy mit jelent ma republikánusnak lenni. Mark Sanford korábban Dél-Karolina kormányzója volt, majd képviselőként tevékenykedett a szövetségi kongresszusban. A tavalyi félidős választásokon - amelynek kampányában élesen bírálta Donald Trump elnököt - nem került be újra a törvényhozásba. Jelenleg a chicagói egyetemen oktat. A politikus az interjúban ezúttal is bírálta Trumpot. Túlságosan is soknak tartotta a kormányzati költekezést, és bírálta Trump stílusát. Mint fogalmazott: a twitterezés "érdekes, lehet hírértéke is, de egy vezető nem él ezzel". Hozzáfűzte, hogy mikroblog-bejegyzésekkel nem lehet megoldani komoly problémákat. Sanford önmagát is bírálta és bocsánatot kért korábbi tetteiért. Konkrétan azt a 2009-es epizódot említette, amikor kormányzóként szó nélkül eltűnt, a családja és a munkatársai keresték, majd több mint egy hét múltán előkerült, és elmondta, hogy argentin barátnőjével kirándult. Hangsúlyozta, hogy tanult a hibáiból, és felemlegette azt a dél-karolinai körútját, amelyen bocsánatot kért, és amelynek köszönhetően 2013-ban képviselővé választották. A 2016-ban az amerikai választók befolyásolására irányuló orosz kampányban aktívan részt vevő és ezért idén tavasszal 18 hónap börtönbüntetésre ítélt orosz Marija Butyinához fűződő viszonyáról nem szólt. Az 59 éves Sanford a harmadik republikánus, aki bejelentette indulását a republikánusok elnökjelöltségéért. Korábban Joe Walsh volt illinois-i képviselő, őt megelőzően pedig Bill Weld volt massachusettsi kormányzó jelezte, hogy indul a jelöltségért. Weld azonban nem kezdte el a kampányt. Sanford bejelentését követően a The Hill című lap emlékeztetett rá, hogy a dél-karolinai politikusnak nehéz dolga lesz, mert az elnök a republikánus táborban nagy népszerűségnek örvend. A lap idézte a Morning Consult felmérését, amely szerint a republikánusok 85 százaléka támogatja Donald Trumpot.