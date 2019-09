Orbán a körforgalomban – Kétértelmű hasonlattal vázolta Európa és Magyarország útját a kormányfő

A miniszterelnököt nemhogy kérdezni, már fotózni is alig lehetett.

Nemzeti függetlenség, önkormányzati választás, családpolitika, gazdaság – ezek voltak főbb témák a kötcsei polgári pikniken szombaton, ahol Orbán Viktor kormányfő szokás szerint a nyilvánosság kizárásával mondott beszédet. A kiszivárgott információk alapján – nyilvánvalóan a kampányt megtámogatva – a miniszterelnök mindenekelőtt méltatta Tarlós István főpolgármestert, akitegyebek mellett azzal dicsért, hogy a kormánypártiakon kívül baloldali szavazókat is meg tud szólítani. Novák Katalin családügyi államtitkárt pedig annak a múlt heti demográfiai csúcsnak a megrendezéséért illette elismerő szavakkal, amely lehetőséget teremtett a kormány számára saját politikájának méltatására. A Népszava értesülései szerint Orbán beszédében szó esett arról, milyen feltételekkel fogadhatnak örökbe gyereket azonos nemű párok, és a kormány a vonatkozó szabályok változtatására, szigorítására készül. Hosszú távú hazai programként Orbán a nemzeti függetlenség megerősítését határozta meg. Erről a kormányfői beszédet megelőző sajtótájékoztatón Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője annyit mondott: 2010 óta a gazdasági és politikai támadások ellenére sikerült megteremteni a nemzeti függetlenséget, de ennek megerősítéséhez a jövőben erősebb és szuverénebb gazdaságpolitika szükséges. Ez ugyanis – tette hozzá – feltétele a jövőbeni családtámogatásoknak és az értékálló nyugdíjaknak. Orbán a beszédében – az ATV szerint – körforgalmas hasonlattal illusztrálta Magyarország és Európa jövőjét: az országok együtt haladnak, de akadnak, amelyek egy adott pillanatban kihajtanak egy sztrádára. A miniszterelnök szerint Magyarország szerencsés, mert látja Európa nyugati országainak mintáját, és eldöntheti, mikor hajt ki a körforgalomból, melyik úton indul tovább. Az európai gazdasággal kapcsolatban figyelmeztetett, látszanak egy újabb válság jelei. Szerinte azonban a magyar gazdaság állapota miatt ez nem lenne olyan megrázó hatású az országban, mint a 2008-ban kezdődő volt. Ahogy a piknik egyetlen hivatalos megszólalója, Rogán Antal, úgy a rendezvényre meghívott más fideszes politikusok nyilatkozatai is meglehetősen egysíkúak voltak: a brüsszeli ellenszélre, az ellenzék ostorozására és a kormányzat feldicsérésére szorítkoztak. Rogán például egyenesen az Európai Bizottság magyar ellenzéket támogató lépésének nevezte az uniós csalás elleni hivatal, az OLAF múlt heti, a kormány számára rendkívül kínos jelentését. Ugyanezen bosszankodott Kósa Lajos is, aki odáig ment, hogy kijelentette: egy svájci óragyár hibaszázalékánál hatékonyabb volt a magyar kormány. Arra viszont Rogán és Kósa sem tért ki, hogy ha minden rendben volt, akkor miként fordulhatott elő: az OLAF a 2014-2018 közötti magyar felzárkóztatási és agrártámogatások 3,84 százalékának visszafizettetését javasolta, ami többszöröse a 0,45 százalékos uniós átlagnak. A Kossuth térre egykor kétmillió Fidesz-támogatót vizionáló Rákay Philip azt nehezményezte, hogy a megjelent újságírók kérdezni próbáltak. – Amikor az igazságkeresés mindkét oldal irányába lángol majd, akkor beszélhetünk egymással – közölte. Novák Katalin – annak kapcsán, hogy Kövér László házelnök háborús veszteséghez hasonlította az abortuszt – megnyugtatott mindenkit: nincs napirenden a terhesség-megszakítás hazai szabályozásának megváltoztatása. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója arra a felvetésre, hogy a hazai adatok szerint nem volt ok újra meghosszabbítani a tömeges bevándorlás miatti válsághelyzetet, azt mondta: rossz számokat tudnak az újságíró. Csakhogy ezek a számok a kormánytól származnak. A nemrég nyilvánosságra hozott nemzeti határvédelmi stratégiában épp a kormány rögzítette: „elkövetkező időszakban a jelenlegihez hasonló mértékű illegális migrációs tendenciák prognosztizálhatók.” Azt is leírták: 2015-ben, amikor valóban krízis volt, 456 ezer határrendészeti intézkedést hajtottak végre, tavaly viszont már csak 5600-an közelítették meg vagy lépték át a magyar államhatárt jogszerűtlenül. Kövér László és Kósa Lajos korábbi, meglehetősen nagy visszhangot kiváltó, a klímaválságot bagatellizáló kijelentései kapcsán több kormánypárti politikus is megkapta kérdésként, mi a véleménye az éghajlatváltozásról. Nyitrai Zsolt, a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott szerint az ellenzék felerősíti az amúgy valós problémát, a miniszterelnöki sajtóirodát vezető Havasi Bertalan közölte, nem ért a klímához, a Demokrata-főszerkesztő Bencsik András pedig azt állította a futball labdás Amazonas-bemutatójáról, hogy csak tréfált, mert minden téma, így a környezetvédelem is lehet fontos, de egyúttal vicces is. Ugyanerről Eperjes Károly színművész annyit mondott: fontos kérdés a klímaváltozás, de majd csak akkor lesz rá megoldás, ha a természetvédelem mellett a teremtésvédelemről is beszélni fognak végre. A piknikre érkező vendégek jelentős többsége nem állt meg a sajtó képviselőinek kérdéseire, jellemzően fejüket elfordítva igyekeztek a Dobozy-kúria kapujának biztonsága mögé. Orbán Viktor köszönés nélkül, a biztonsági autók és emberek védfala mögött sietett be a kúria kertjébe.