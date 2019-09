Másodfokú riasztásokat adtak ki felhőszakadás veszélye miatt

A TASZ szándékosan nem kérte, hogy bírságot szabjanak ki, mivel az ilyen típusú jogsértéseknek nem volt eddig joggyakorlata. A TVB most viszont elvi éllel adott ki határozatot.



Vesztésre állt, így inkább orosz kamuprofilok voksait megvásárolva elcsalt egy a Facebook-on lévő szimpátiaszavazást Daru Árpád , Hódmezővásárhely 1-es választókerületének kormánypárti jelöltje. A Fidesszel közös listán induló Daru el is ismerte akkor az Indexnek: megvett egy nyilvánosan hirdetett szolgáltatást, így kapott egy cégtől orosz, angol, ázsiai és amerikai szavazatokat. A kamuprofilok segítségül hívását - azaz a szavazás elcsalását - azzal indokolta, hogy így kívánta demonstrálni álláspontját; szerinte ugyanis az oldal nem tükrözi a hódmezővásárhelyiek véleményét. Daru végül így is vesztett, de az ügy ezzel nem ért véget:

Darut elmarasztalta a választási bizottság a TASZ kifogása nyomán.

Mint a jogvédők írják közleményükben, ha a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) a választási alapelvek sérelméről értesül, pártállástól függetlenül felajánlja ingyenes segítségét az ellenérdekű jelöltnek. Ez most is így történt, és meg is született a kifogás. Ebben úgy érveltek, hogy



a szavazatvásárlás sérti a választási eljárásról szóló törvényben foglalt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, valamint a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség elvét.

A kifogást az elsőfokon eljáró helyi választási bizottság még elutasította, de a TASZ fellebbezett, a Csongrád Megyei Területi Választási Bizottság (TVB) pedig helyt adott a kifogásnak. Elfogadták azt az érvet, hogy a politikus szavazatvásárlása kampánytevékenység, és mivel jogellenesen torzítja a végeredményt, sérti a választás alapelveit is. A döntés nagyon fontos megállapításokat tartalmaz:

a választási bizottság elvi éllel mondja ki, hogy a közösségi oldalak közvélemény-befolyásoló ereje kiemelkedő.

Míg Daru Árpád arra hivatkozott, hogy cselekedetével a szavazás komolytalanságára akarta felhívni a figyelmet, a TVB szerint egy Facebookon indított, nagyobb szavazói csoportot érintő szavazás eredménye az egyik vagy másik jelölt népszerűségére vonatkozóan üzenetet hordoz magában. A határozat szerint amennyiben pedig ez az üzenet szándékosan eltorzítva jelenik meg, nem a valóságot és a tényeket tükrözi, ugyanígy eltorzíthatja a választói akaratot is. Így tehát



nem tolerálható az a magatartás, hogy "valaki szándékosan, népszerűséget mérő szavazatok »megvásárlásával« vagy a népszerűséget mérő eredmények meghekkelésével beleavatkozik a választói akarat kialakításába."

A TVB a jogsérelem megállapítása mellett eltiltotta a kormánypárti jelöltet a további jogsértésektől. A TASZ beadványában szándékosan nem kérte, hogy bírságot szabjanak ki a szavazatvásárló jelöltre, mivel az ilyen típusú jogsértéseknek nem volt eddig joggyakorlata.