Elmarasztalták a szavazatvásárló fideszes hódmezővásárhelyi jelöltet

Minden tagállam maga vállalta, hogy a csatlakozással elfogadja a közös szabályokat – emlékeztette az Orbán-kormányt Georg Milbradt, Szászország egykori kereszténydemokrata miniszterelnöke.

Egyetért azzal, hogy az uniós integrációban egyre több a feszültség a régi és az új tagállamok között? A magyar és a lengyel kormány például gyakran azt hangoztatja, hogy a nyugatiak kettős mércével mérik a keleti tagállamokat, nem értik az itteni sajátosságokat.

Szerintem ez abból fakad, hogy a keleti tagállamokban általános az az érzet: „Mi jobban ismerjük a Nyugatot, mint a Nyugat minket”. Ez Németországban máig él az egykor szétválasztott két országrész között, jól ismerem a jelenséget. Meg kell értenünk egymást, látnunk kell, hogy történelmi távlatban lehet csak ezt a különbséget megszüntetni, nem megy egyik napról a másikra. Ennek nagyon aktuális vonatkozásai is vannak: sok nyugati kormány például jogállami kritériumokhoz kötné az uniós támogatások felhasználását, amit a keletiek elutasítanak. Az EU-nak nincs hatalma ahhoz, hogy bármit kikényszerítsen egy-egy tagállamtól, az unió működésének szabályozása a feladata. Szerintem nem is lenne helyes, ha az EU túlságosan beleszólna tagállami ügyekbe. Ezzel együtt azt sem szabad elfeledni, minden tagállam maga vállalta, hogy a csatlakozással elfogadja a közös szabályokat. És akkor mi történik, ha egy tagállam formálisan betartja ugyan a közös szabályokat, de közben a kormány megsérti az EU alapértékeit? Ha valamely tag nagyon nem akar az EU tagja lenni, távozhat is, mint most éppen a britek. Más esetekben az EU-nak rendelkezésére áll az Európai Bíróság, ha úgy érzi, valamely tagállam normát sértett. A hasonló eseteket egy föderatív Európa tudna hatékonyan kezelni, de ennek létrejöttére nem sok esélyt látok a közeljövőben. Repedések a magyar-német kapcsolatokban is vannak, pedig ez évtizedeken keresztül nem volt jellemző. Az Oroszországhoz való kapcsolatot látja másképp a két kormány. Nincs más megoldás, tárgyalni kell. A Kereszténydemokrata Néppártban politizált. Hogy látja most a Fidesz és a CDU kapcsolatát? Vannak problémák, de ezeket szerintem az Európai Néppárt keretein belül kellene megoldani. Vagyis a Fidesznek maradnia kellene az Európai Néppártban? Természetesen. Az Európai Néppárt a legfőbb stabilizáló erő Európában. Sem a szocialistáknak, sem a zöldeknek, sem a liberálisoknak nincs annyi tagpártjuk kormányon, mint a Néppártnak. Ez felelősséget is ró a Néppártra, integrálnia kell azokat az országokat, amelyek képviselői a frakciójában ülnek. Nem csak gazdasági, politikai értelemben is. Én optimista vagyok. A Fidesz szerint az Európai Néppárt távolodott el az alapértékeitől, a kereszténydemokrata gyökerektől, ez okozza a vitákat. Egyetért ezzel? Ez a vita Németországban is zajlik. Az évtizedekkel ezelőtti helyzethez képest valóban változott a Néppárt programja, de ez természetes, hiszen a társadalom is változik, nekünk pedig alkalmazkodni kell ehhez a folyamathoz. A nézeteltérések megtárgyalásához jó alapot adhat Ursula von der Leyen személye, hiszen őt a Néppárt és a Fidesz is támogatta.