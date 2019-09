Tűz, jöjj velem: lángba borította a parkolót egy férfi Nyíregyházán (galéria)

A huszonéves férfi egymás után három autót és egy motort gyújtott fel – maga sem tudja, miért.

Lángok fényére ébredhettek hétfőn hajnalban egy nyíregyházi társasház lakói: fáklyaként lobogtak a parkolóban álló autók és a közeli konténerek.

A tüzet a police.hu cikke szerint egy 27 éves fényeslitkei férfi okozta: a gyanúsított előbb egy kismotort gyújtott fel, amiről a lángok átterjedtek a két, közelben parkoló személyautóra is. A férfi ennyivel azonban nem érte be, felgyújtott még egy autót, majd három szemeteskonténert. Bár a tüzet a riasztott tűzoltók perceken belül megfékezték, az okozott kár így is meghaladja a négymillió forintot a rendőrség szerint.