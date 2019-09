Matolcsy György kritikus cikkel szállt bele Varga Mihályba

Vigyázz a gondolataidra és a tetteidre – üzente a jegybankelnök a Talmudot idézve a pénzügyminiszternek, akit három megjegyzése miatt is élesen bírált.

Miért is ne lehetne kétségbe vonni egy pénzügyminiszter szavait, ha ellentmondanak a nemzet vágyainak és a hivatalban lévő kormány terveinek? - tette fel a cseppet sem költőinek szánt kérdést a jegybankelnök a növekedés.hu-n publikált legújabb írásában, amelyben vitába szállt a pénzügyminiszter néhány korábbi kijelentésével, s melyet az MTI is idéz. A felvetés maga is unortodox, hiszen a vágyaknak semmi köze a növekedési prognózisokhoz, de Matolcsy Györgyöt nem olyan fából faragták, hogy ezen fennakadjon.

A jegybankelnök idézi Vargát, aki múlt heti Közgazdász Vándorgyűlésen arról beszélt, hogy

"vége van az új magyar Aranykornak, ennyi volt, hét évig tartott, de most vége van, mint a botnak".

"Jó hírem van: nincs vége, még évtizedekig tart, és a végén sikeresen felzárkózunk a nyugati fejlettséghez és életminőséghez" – vélekedett Matolcsy, aki optimizmusát a gyors magyar gazdasági bővüléssel és az Európai Unió leggyorsabb és legjobb válságkezelésével (2012-2014) indokolta.

Magyarország ennek köszönhetően dinamikusan közeledett (2013-2019) a déli államokhoz, az északiakhoz, a franciákhoz, a hollandokhoz, Ausztriához és Németországhoz egyaránt – írta Matolcsy. A felzárkózás szerinte folytatható, mert "rátaláltunk a receptre és kreatívan megújítjuk a magyar modellt. Azért, mert nálunk a politika versenyelőny és nem versenyhátrány. Azért, mert jól ötvözzük az állam és a piac eszközeit, a hagyományos és a nem-hagyományos megoldásokat" - . Matolcsy György szerint Varga Mihály azt is mondta, hogy a német gazdasági lassulás nem gyűrűzik be a magyar gazdaságba. "Tényleg? Ezt már hallottuk az 1970-es évtized két kőolaj árrobbanásánál: a tényeket ismerjük. Nem kellene inkább felkészülni, ha esetleg mégis hatna ránk a német gazdaság megtorpanása" - tette fel a kérdést. Matolcsy György úgy vélte, hogy Varga Mihály harmadik állítása ezeken is túltesz, "ez már valami más".



"Miniszterünk szerint a forint árfolyamának stabilnak kell lennie. Mi lenne a miniszter szerint a stabil árfolyam: 330/320/310 vagy 300 forint/euró, esetleg 240 forint/euró, mint 2008 tavaszán? Ha van a miniszternek árfolyamcélja, akkor az elmúlt években is bizonyára volt: akkor miért nem érte el? Nem akarta, nem tudta, esetleg csak mondta, de nem csinálta?" - kérdezte.

Megjegyezte, hogy szemben a pénzügyminiszterrel, a magyar jegybanknak nincs árfolyam célja, mert tartja magát az MNB törvény előírásaihoz. A teljes árstabilitást őrzi, ráadásul másokkal szemben eléri inflációs célját. Nem a benzin, gázolaj, forint, részvények, lakások, az alma vagy a körte árának a változatlan szintjét próbálja megtartani, ha megpróbálná, abból nagy baj lenne - hangsúlyozta Matolcsy György.

"Kérdezzük meg a minisztert, ha már van - helytelenül - valamilyen kedvenc árfolyam szintje, amit stabilan akar tartani, akkor mit kíván tenni ennek elérése érdekében" - fogalmazott. Ironikusan felteszi a kérdést: "Ugye nem kezdeményezi az árfolyam rögzítését? Nem hiszi, hogy a forint árfolyamát mozgató török, dél-afrikai, argentin és egyéb eseményeket irányítani tudja? Ugye nem gondolja, hogy a forintot támadókat egy dicsérő oklevéllel megfékezheti?"



"Ugye azt sem hiszi, hogy használ Magyarországnak, ha - nem először - meggondolatlanul beszél a forint árfolyamáról?"

A jegybankelnök végezetül a Talmudból idéz, és azt javasolja, hogy Varga Mihály hallgasson az ősi bölcsességre: "Vigyázz a gondolataidra, mert szavak lesznek belőlük, vigyázz a szavakra, mert tettek lesznek belőlük, vigyázz a tetteidre, mert a személyiséged lép elő belőlük és vigyázz az egyéniségedre, mert a sorsod lesz belőle."