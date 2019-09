Külföldön élő és börtönben ülő nyugdíjasoknak is jár a rezsiutalvány

Az állami ajándékkal csak Magyarországon lehet fizetni, de átruházható.

Egy hete kezdte el kézbesíteni a rezsiutalványokat a Magyar Posta. Logisztikai okokból először a budapesti nyugdíjasok kapják meg a háromszor 3000 ezer forintos utalványt, de mint az a Magyar Államkincstár oldaláról kiderül, a külföldön élők és a börtönbüntetésüket töltők is megkapják a kormány extra ajándékát – vette észre a Privátbankár. A portál kiemeli: az állami ajándékkal csak Magyarországon lehet fizetni, így a külföldön élő nyugdíjasnak garantáltan nem lesz extra segítség, abból legfeljebb a Magyarországon élő rokonok tudnak profitálni. A rezsiutalvány ugyanisígy ha a nyugdíjasnak nincs szüksége rá, a hozzátartozóját segítheti vele – mondta a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár még augusztus végén. A Magyar Államkincstár oldaláról az is kiderül, hogy a külföldön élő nyugdíjasoknak is szeptemberben kezdik el postázni az utalványokat. Ha a jogosult nem jelöl meg meghatalmazottat, de utóbb rájön, hogy mégis van valaki a családban, ismerősei között, aki Magyarországon él és jól jönne neki az utalvány, akkor a külföldi címre kipostázott utalványokat valahogy vissza kell juttatnia az itt élőkhöz.