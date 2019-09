Dobrev: El fogjuk érni, hogy az önkormányzatok közvetlenül az EU-nál pályázhassanak fejlesztési pénzekre

A DK EP-képviselője szerint a Fidesz azzal „ijesztgeti” a választókat, hogy ha nem a kormánypártokra szavaznak, akkor nem jut majd pénz a városoknak és a falvaknak.

A Demokratikus Koalíció(DK) el fogja érni az Európai Parlamentben (EP), hogy az önkormányzatok közvetlenül az EU-nál pályázhassanak fejlesztési pénzekre, így kikerülve az „Orbán-kormány korrupt rendszerét” – mondta Dobrev Klára, a párt EP-képviselője hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján. Dobrev Klára szerint az önkormányzati kampányban a Fidesz azzal „ijesztgeti” a választókat, hogy ha nem a kormánypártokra szavaznak, akkor nem jut majd pénz a városoknak és a falvaknak, ez a fenyegetés azonban ma már üresen cseng. Hozzátette: az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentése alapján a EU pontosan tudja, hogy a Orbán-kormány a „legkorruptabb” kabinet, így a jövőben minden eurócentet meg fognak gondolni, amit ennek a kormánynak a kezére bíznak. Dobrev Klára hangsúlyozta: a DK EP-képviselőjeként és az Európai Parlament alelnökeként a EU legfontosabb döntéshozóival folytatott tárgyalásain pontosan látja azt a szándékot, hogy kialakuljon egy olyan pályázati rendszer, amelyben a források jelentős részére közvetlenül lehetne pályázni az EU-nál. Jelezte: ezért dolgozik majd a következő időszakban, és személyes garanciát vállal arra, hogy komoly előrelépést érnek majd el az ügyben. Úgy vélte: az EU meg fog változni a következő hetekben és hónapokban, ezért akik a demokratikus, közös ellenzéki jelöltekre szavaznak, biztosak lehetnek abban, hogy nemhogy nehezebb, hanem még talán könnyebb is lesz forrásokhoz jutni. Ugyanakkor – folytatta – „nehéz idők elé néznek” azok a fideszes önkormányzatok, amelyek semmit más nem csináltak az utóbbi időszakban, mint végrehajtották a pártközpont utasításait. Arra a kérdésre, hogy pontosan hogyan alakulhat majd át 2020-tól az uniós pályázati rendszer, Dobrev Klára kifejtette: egyrészt egy általános uniós szabály szerint megnövelik azon források összegét, amelyekre eddig is közvetlenül pályázhattak önkormányzatok és civil szervezetek. Másrészt – folytatta – amennyiben a Magyarország ellen folyamatban lévő hetes cikkely szerinti eljárás miatt hazánk támogatásoktól esik el, akkor azért fog dolgozni, hogy az EU a Magyarországnak szánt forrásokat rakja félre és ezeknek a terhére nyissa meg az önkormányzatok és civil szervezetek számára a pályázás lehetőségét.



A tájékoztatón részt vettek az önkormányzati választásokon közös ellenzéki támogatással induló DK-s jelöltek: Niedermüller Péter VII. kerületi polgármesterjelölt, valamint László Imre, a XI. kerület, Élő Norbert XII. kerületi, Németh Angéla XV. kerületi, Nemes Gábor XVI. kerületi és Gy. Németh Erzsébet XVII. kerületi polgármester-jelölt, akikkel Dobrev Klára a sajtótájékoztató után megbeszélést folytatott. Barkóczi Balázs, a DK szóvivője kérdésre válaszolva megerősítette: a DK minden jelöltjének sikerült összegyűjtenie a megfelelő számú ajánlást és a párt minden megyében állít majd listát az önkormányzati választáson. A szóvivőt a Magyar Nemzet hétfői cikkéről is kérdezték, amelyben a napilap azt írta: feltételezhető, hogy csalással, törvénytelen eszközök igénybevételével készül az önkormányzati választásokra a fővárosi ellenzék. Barkóczi Balázs arra hívta fel a figyelmet: a cikk a „feltételezhető” szóval kezdődik. Úgy értékelt: közelednek a választások, a Fidesz pedig fél és megpróbál félelmet gerjeszteni. Hozzátette: amíg nincsenek konkrétumok, addig a Fidesz félelmeit, „fantazmagóriáit, feltételezéseit” nem szeretné kommentálni. Arra a kérdésre, hogy Dobrev Klára fenntartja-e azt az álláspontját, hogy Brüsszel ne térítse meg a határvédelmi költségeket Magyarországnak, a szóvivő úgy reagált: felháborító, hogy Orbán Viktor „a legfontosabb politikai termékét, a határkerítést is lopásra használja fel”. Úgy fogalmazott: 270 milliárd forintból, méterenként másfél millióért sikerült egy „düledező drótkerítést” felhúzni, amit most a magyar és az európai uniós adófizető polgárokkal akarnak kifizettetni. „Nem fogjuk ezt hagyni” – jelentette ki a DK szóvivője.