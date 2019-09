Karácsony: A stadionépítés felesleges pénzszórás, a lopás szinonimája

A bíróság egyértelműnek látja, hogy a Veszprémi Napló egyik munkatársa hekkelte meg a miniszterelnöki interjút, az elítélt viszont mindent tagad.

240 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a bíróság a Fejér Megyei Hírlapban megjelent, meghamisított Orbán Viktor-interjú miatt megvádolt F. Gábort, akinek több mint egymillió forintos bűnügyi költséget is meg kell térítenie – számol be a Veszprémi Járásbíróságon hozott döntésről a Magyar Hang . A férfit – aki a Veszprémi Napló munkatársa volt – információs adat megsértésének bűntettében mondták ki bűnösnek. Az első fokon eljáró bíróság ítélete szerint ő követte el a hamisítást, ő írt bele olyan szövegeket az interjúba, amelyeket a miniszterelnök nem mondott. A meghamisított mondatok között szerepelt többek között, hogy

az ápolók bérével a kórházi hullák száma is emelkedett, vagy – a manipulatív nemzeti konzultációkra utalva – hogy „mi kikértük az emberek véleményét, bár nem érdekelt minket”.

Az interjú 2016. december 24-én jelent meg a Fejér Megyei Hírlapban. A bírósági tárgyalás azért is érdekes volt, mert kulisszatitkokat árult el a lapot kiadó Pannon Lapok Társasága (PLT) működéséről, amely röviddel korábban került a Mediaworks tulajdonába. F. Gábor – aki az eljárás során végig tagadta a bűncselekmény elkövetését – egyike volt azoknak, akik a veszprémi szerkesztőség néhány kiemelt munkatársaként a fontos cikkekért felelt. A Szakács Árpád által készített miniszterelnöki interjút a központi szerkesztő másolta be dunántúli napilapok oldalára. A kiadónál azonban a számítógépes program védelmére vajmi kevés figyelmet fordítottak: a lapcsoport négy megyéjének több tucat alkalmazottja az eredeti, mindenki által ismert, közös jelszóval használta a rendszert. F. Gábor Veszprémben a saját számítógépéről az egyik szabadságon lévő munkatársának felhasználói nevével és jelszavával belépve írt bele a Fejér megyei napilapban megjelenő interjúba – állapította meg a bíróság.

A meghekkelt intejú

A tavaly szeptemberben indult bírósági eljárás sokáig akörül forgott, el lehetett-e végezni a szövegben a módosításokat 4,5 perc alatt (a szakértők szerint ennyi ideig piszkálták a beszélgetést). F. Gábor és a tanúként meghallgatott egykori dolgozók szerint ez képtelenség, annyira precíz, szinte karakterre pontos módosítások történtek a szövegben. Ezt igazolta különben az informatikai szakértők kísérlete is. Az ő megállapításaik szerint az interjú szövegének módosítása ennyi idő alatt csak alaposan előkészített folyamat révén történhetett, például egy kimásolt, ideiglenes programban előre megszerkesztették a szöveget, majd amikor a vádlott hozzáfért a szerkesztőségi programban, a Ctrlr+C, Ctrl+V parancsokkal másolta be az interjút az oldalra. Egyúttal kiderült az is, hogy nem négy, hanem 13 helyen módosították az interjú szövegét az eredetihez képest (igaz, a többi esetben vesszőkről, kötőjelekről van szó). Ezt a változatot küldték a Fejér Megyei Hírlapnál a nyomdába. A bíróság szerint nem kétséges, hogy F. Gábor gépéről hajtották végre a módosításokat.



F. Gábor azzal védekezett, ő nem ült a helyén, a számítógépéhez bárki odaülhetett, és beléphetett, amíg ő más ügyeket intézett az épületben. Annál is inkább, érvelt, mivel a szerkesztőségben mindenki ugyanazzal a jelszóval használta a gépeket.

A bíróság szerint ugyanakkor F. Gáboron kívül más nem férhetett a számítógéphez, de a szakértők sem találtak erre utaló nyomokat. A szakértő viszont arra jutott, hogy megpróbálták megsemmisíteni a meghamisítás nyomait tartalmazó fájlokat. Ráadásul – derült ki – az interjú megjelenése után nagy számban töröltek fájlokat a gépről. F. Gábor egyébként az adat- és képtörlést nem tagadta, elmondása szerint azok személyes adatok voltak.