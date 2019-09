Teherautóval karambolozott egy gépkocsi Mezőörsnél, négy ember meghalt

Fákat döntött ki, bútorokat dobált az orkánerejű szél, elvitte a helyi nemzeti színház épületének tetejét is.

Váratlan vihar söpört végig Szegeden, több helyen is kitépek fák maradtak az óriási, becslések szerint 112 kilométer/órás sebességű, esővel kísért szélrohamok után. Az ítéletidőnek egy súlyos és egy életveszélyes sérültje is van a szeged.hu szerint – utóbbit a Széchenyi téren érte a vihar, és egy padon ült, mikor a mögötte álló platánfa kitört, és ráborult. A szeged.hu úgy tudja, hogy a helyszínen hárman is megsérültek, ketten közülük pedig a válságos állapotban lévő első áldozatnak próbáltak segíteni. A Csongrád megyei katasztrófavédelem beszámolója szerint a a platán alá szorult sérültet végül tűzoltók szabadították ki a törzs alól. Munkájukat a Szeged Televízió is követte: