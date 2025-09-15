Halálos baleset Mór közelében

Ketten meghaltak abban a személygépkocsiban, amely autóbusszal ütközött a 81-es főúton Mór és Felsődobos között - közölte a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. A rendőrség teljesen lezárta az érintett útszakaszt. Az autóbuszon senki sem sérült meg.