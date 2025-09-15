A baleset 5 óra 35 perc körül, Győr külterületén történt.
Sárkeresztesnél egy személyautó és egy teherautó ütközött, míg Lébénynél egy pályamunkálatokra figyelmeztető járműbe hajtott bele egy sofőr.
A személyautó 57 éves sofőrje belehalt sérüléseibe.
Az autó utasai a helyszínen életüket vesztették.
A balesetben többen megsérültek, egy ember életét vesztette a 81-es főúton.
Több sérültje is van a balesetnek. Teljes a lezárás a 81-es főúton.
A 49 éves sofőrön már nem lehetett segíteni, a helyszínen életét vesztette.
Egy ember meghalt, ketten súlyosan, ketten könnyebben megsérültek, amikor egy személyautó és egy kisbusz karambolozott a 81-es főút 38-as kilométerénél, Alsódobosnál - közölte a katasztrófavédelem és a rendőrség szerda este.
Ketten a helyszínen meghaltak kedden a 81-es úton a magyaralmási lehajtó közelében, ahol kamionnal ütközött egy személyautó - közölte a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
Hat jármű ütközött a 81-es úton Csókakő közelében péntek délben, többen megsérültek, az érintett útszakaszt lezárták - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság.
Ketten meghaltak abban a személygépkocsiban, amely autóbusszal ütközött a 81-es főúton Mór és Felsődobos között - közölte a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. A rendőrség teljesen lezárta az érintett útszakaszt. Az autóbuszon senki sem sérült meg.
Kisbusszal ütközött egy személyautó hétfőn a 81-es főúton Mór és Bakonysárkány között, a balesetben nyolcan sérültek meg.
Ismét teljes szélességében járható a 81-es út Győr és Töltéstava között, ahol korábban egy személyautó és egy utánfutót húzó teherautó összeütközött - közölte a police.hu.
Baleset miatt teljes szélességében lezárták a 81-es utat a 77-es kilométernél, Töltéstava közelében.
Motorkerékpár és személyautó ütközött frontálisan a 81-es úton Mór és Bakonysárkány között szombaton. A balesetben egy ember életét vesztette - közölte a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.
Egymásnak rohant két személyautó a 81-es út sörédi szakaszán. A karambolozott járművek mellett nem lehet közlekedni, a főutat lezárták.
Mindkét irányba megindult a forgalom a 81-es főút 4-es kilométerénél Székesfehérvár közelében, ahol korábban két személygépkocsi frontálisan ütközött.
Két személygépkocsi frontálisan ütközött a 81-es főút 4-es kilométerénél Székesfehérvár közelében szombaton, emiatt lezárták az érintett útszakaszt.
Mintegy 200 méter hosszan búza borítja a 81-es főutat Magyaralmásnál. Egy teherautóból ömlött ki a rakomány, az utat megtisztításáig lezárták.
Acéllemezeket szállító kamion és személyautó ütközött a 81-es úton Sárkeresztesnél, emiatt félpályás útlezárás van - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense hétfőn az MTI-vel.