Beteg lett az éjszakás, nem nyitott ki egy pénztár sem a Keletiben

Az utasok csak automatákból tudtak jegyet venni, már ha sikerült nekik.

Betegség miatt vált elérhetetlenné vasárnap este a Keleti pályaudvar jegypénztára – tudta meg az RTL Klub Híradója: mint Biber Anettől, a MÁV szóvivőjétől megtudták, az egyetlen, éjszakás szolgálatot teljesítő jegypénztáros gyengélkedett, emiatt 19:15 és hétfő hajnal között csak automatából vehettek jegyet az utasok.

Már amelyikből vehettek: a csatorna hétfőn talált olyan automatákat a Keletiben, amik vagy csak kártyát vagy készpénzt, vagy egyiket sem fogadtak el – esetleg kizárólag aprót lehetett beléjük dobálni. Az RTL Klub emlékeztetett rá, hogy egy hete, szombaton létszámhiány miatt zártak részlegesen a Nyugati jegypénztárai. Ráadásul, augusztusban 30 vonat nem tudott elindulni személyzet híján.

Egyre aggasztóbb a helyzet, ez már a szolgáltatások színvonalát is befolyásolja – mondta a csatornának Gyöngyösi Máté, a Közlekedő Tömeg Egyesület társelnöke. Biber szerint azonban a munkaerő-hiány nem befolyásolja érdemben a helyzetet: 800 fő hiányzik a MÁV-tól, és ez a szám évek óta konstansnak mondható a társaságnál, a munkát pedig így is ellátják. Folyamatosan indítunk tanfolyamokat, túlórát is lehet vállalni a cégnél, de a nyugdíjas dolgozók visszafoglalkoztatásával is kezeljük a helyzetet – mondta a szóvivő.