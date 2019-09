Még mindig gólra játsszák a futballt

A magyar labdarúgó-válogatott hiába volt jobb szinte minden mutatóban Szlovákiánál, mégis 2-1-es vereséget szenvedett a Groupama Arénában.

Mindkét csapat szempontjából sorsdöntő mérkőzést vívott egymással a magyar és a szlovák labdarúgó-válogatott az Európa-bajnoki selejtezősorozat 5. fordulójában. Egyik fél sem a legjobb előjelekkel hangolt: a magyarok Montenegró vendégeként szenvedtek 2-1-es vereséget felkészülési mérkőzésen, míg a szlovákok a világbajnoki ezüstérmes horvátoktól kaptak ki 4-0-ra az Eb-selejtezőben.



A gólzáporos siker után a horvátok elbízhatták magukat, ugyanis hétfőn mindössze 1-1-es döntetlenre voltak képesek az ez idáig pont nélkül álló Azerbajdzsán vendégeként. A horvátok tizenegyesből ugyan hamar vezetést szereztek Luka Modric révén, Tamkin Khalilzade hajrában szerzett találata egy pontot ért a hazaiaknak.

Ekkor még egy óra volt hátra a magyar-szlovák meccs kezdő sípszójáig, azonban a lelátón hely foglaló mintegy háromezer ember örömujjongásban tört ki azt eredményről értesülve. A bemelegítő szlovák kapusokat hangos füttyszó, majd a „sz.r Szlovákia” rigmus fogadta, amit követett a „nincs hazátok, szlovákok nincs hazátok”, a műsorközlő nem szólt közbe. A 20 órakor egyszerre melegíteni érkező mezőnyjátékosokat már félig telt látók fogadták, ekkor jöttek meg a vendégdrukkerek is, a fogadtatást el lehet képzelni...



Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya – aki hétfőn ünnepelte 55. születésnapját – betartotta vasárnapi ígéretét, nem kockáztatott sokat a kezdőcsapat kijelölésekor, a rendelkezésre álló játékosokból papíron a legerősebb kezdő tizenegyet küldte pályára: Gulácsi Péter – Lovrencsics Gergő, Willi Orbán, Baráth Botond, Kádár Tamás – Kleinheisler László, Nagy Ádám – Dzsudzsák Balázs, Szoboszlai Dominik, Sallai Roland – Szalai Ádám.

Az első lehetőségre az 5. percig kellett várni, Kleinheisler kapta üresen a labdát a tizenhatoson belül, lövése azonban meglehetősen gyengécske volt. Három percre rá a magyar háló zörrent meg, Bozenik talált be, ám jócskán lesen kapta a labdát, így maradt a 0-0. Az első negyedóra végére kirajzolódott, hogy a magyar csapat ugyan nem esett neki ellenfelének, de mindenképp kezdeményezőbben lépett fel. Antonio Mateu Lahoz játékvezető eközben vasszigorral fegyelmezte a csapatokat, még nem telt el 20 perc, mikor már három sárga lapot is kiosztott. A 24. percben Szalai villant meg, Dubravka azonban ezúttal is hárított.

A 30. percben kényszerűségből kellett cserélnie Rossinak, Lovrencsics egy sprintnél meghúzódott, Bese Barnabás állt be a helyére. Az első játékrész hajrájában egyre inkább feljavultak a vendégek, a 40. percben pedig meg is szerezték a vezetést, Mak talált be hat méterről – noha előtte Bozenik lesen ért labdába… (0-1)

Nem örülhettek sokáig a szlovákok, ugyanis az 50. percben Szoboszlai tekert szabadrúgásból, 18 méterről a sorfal fölött a rövid felsőbe. (1-1) A 18 éves középpályás ötödik felnőtt válogatott meccsén megszerezte első gólját címeres mezben. Az 56. percben aztán szinte a semmiből jött egy újabb vendég találat, Bese beragadt, Bozenik pedig a 16-os vonaláról lőtt a rövid alsóba. (1-2) A 61. percben Szalai forgatta meg védőjét a tizenhatosnál, Dubravka azonban újfent védett. Három percre rá Orbán és Baráth ügyetlenkedett a magyar kapu előtt, Mak azonban nyolc méterről a kapu fölé lőtt.

A 65. percben második cseréjét hajtotta végre Rossi, Pátkai Máté jött Nagy helyére. Alig később Dzsudzsák bombáját tolta ki a kapus, a magyar publikum pedig a szlovákok vezetése ellenére űzte-hajtotta a csapatot. Ennek ellenére a magyar játékosok a továbbiakban nem találták az ellenszert, a szlovákok pedig taktikusan próbálták minél többet birtokolni a labdát.



A 85. percben Holender Filip váltotta Kleinheislert, azonban a svájci Lugano támadója sem tudott lendületet adni, így a szlovák válogatott, csakúgy mint márciusban legyőzte a magyar csapatot, amelynek újabb bravúrra, bravúrokra lesz szüksége, ha ott akar lenni a 2020-as kontinensviadalon.