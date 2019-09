"Az emberi jogokat még soha semmi nem fenyegette ilyen nagy mértékben"

Nőtt a buszok kihasználtsága és sokan az autóikat is eladták, miután ingyenessé tették a tömegközlekedést a franciaországi Dunkerque-ben.

A teljes átalakítás részeként egy éve ingyenesen lehet használni tömegközlekedést a franciaországi Dunkerque-ben. A reform keretében negyven százalékkal több buszt állítottak forgalomba, amelyek útvonalát is meghosszabbították, sőt expressz járatokat is bevezettek a 90 ezres városban. Mivel tavaly szeptember óta a környékbeli településekre közlekedő vonalak használatáért sem kell fizetni, 200 ezer ember életét könnyítette meg az intézkedés - írta a G7

Az ingyenes tömegközlekedés ötlete a 2014-ben polgármesterré választott, szélsőbaloldali Patrice Vergriet-től származott. A második világháborúból ismert francia városban a buszok szinte teljesen kihasználatlanok voltak, a jegyeladás a rendszer működtetésének csupán tíz százalékát fedezte, az térítésmentesség nem jelentett jelentős bevételkiesést.

Az intézkedés eredményei már most látszanak: hétvégente duplájára, hétköznapokon pedig 60 százalékkal nőtt az autózás helyett buszozók száma. Egy felmérés szerint az utasok öt százaléka el is adta vagy nem cserélte le az autóját.

„Vicces, amikor a turisták kérdezgetik, hol kell fizetniük. Felszállunk, leszállunk, ennyi."

Korábban rémálom volt a parkolás és azzal, hogy nem kell tankolnom, heti 20 eurót takarítok meg – idézett egy helyi lakost a Libération

A klímaváltozás hatásait is mérséklő ingyenes tömegközlekedés modelljét többek között Párizs polgármestere, Anne Hidalgo személyesen is tanulmányozta, és a rendszert már más városok is tesztelik, Calais-ban pedig 2020-tól be is vezetik. A legismertebb európai példa az észt főváros, Tallin, ahol 2013 óta nem kell fizetni a tömegközlekedésért.