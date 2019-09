Feldúlta Csongrádot a hétfői vihar, több mint 700 helyre riasztották a tűzoltókat

Emellett viszont újra napirenden az aluljárók éjszakai lezárása, úgyhogy a maradék több ezer hajléktalan szenvedni fog.

Tavaly novemberben tűnt fel először az az ötlet a kormányzat részéről, hogy a legnagyobb fővárosi csomópontokban fizikailag le kéne zárni éjszakára az aluljárókat, nehogy a nincstelen emberek azokban húzzák meg magukat a hideg elől . Tarlós István főpolgármester akkor büszkén állította, az embertelen, és közlekedési szempontból is hajmeresztő javaslatot az ő kérésére vizsgálták. (Egyébként nem sokkal ezelőtt, október 15-én lépett hatályba a nincstelenség és hajléktalanság, azaz az "életvitelszerű közterületi tartózkodás" Alaptörvénybe foglalt tilalma is.) Az eredeti javaslatot is kiszivárogtató hvg.hu most azt írja: