Csoda történhet: több száz nincstelen ember kaphat tényleges segítséget a kormánytól

Érzi a változtatás igényét – mondja Herényi Károly, aki az MDF bukása után évekre eltűnt a nagypolitikából, de most megmérkőzik a fideszes polgármesterjelölttel.

Tényleg erre van szüksége? Az UD Zrt.-ügy miatt nyolc évig távol kellett tartanom magam a közélettől, mert vádlott volt a megszólításom. Noha elvileg letöltendő büntetéssel fenyegettek, a per végül megrovással ért véget, az ítéletének pedig köze sincs a valósághoz. Teljesen egyértelmű, csak azért volt szükség az egészre, hogy meghurcoljanak, s hosszú évekre kivonjanak a politikából.



Akkor dafke indul? Sokan megkértek rá, hogy jelöltessem magam. Olyanok, akik változásokat akarnak. És persze magam miatt is: 30 éve, a rendszerváltáskor szálltam be a politikába, és sok jót ígértem a választóknak, de keveset tudtam megvalósítani azok közül. Vagyis tartozásom van feléjük. Elsősorban a közhangulaton szeretnék változtatni, ugyanis a városban a szembenállás kultúrája uralkodik az együttműködés helyett.



Miért lenne másképp, mint az országban? De ebbe nem szabad beletörődni! Ahogyan abba sem, hogy a mostani hatalmi struktúra a mindenhatóságon és az információk hiányos-szelektált adagolásán alapszik. A kormány túlhatalma pedig lesugárzik az önkormányzatiságba.



A sorozatos kétharmadok azt mutatják, hogy az embereket ez nem zavarja, de legalábbis kevéssé érdekli.

Én viszont éppenséggel a változtatás igényét látom. Persze nem mindig fennhangon jelenik, meg, elég nagy a látencia. Erről is beszéltünk a kampánynyitón Farkasházy Tivadarral.



Tizenöt éve nehéz lett volna elképzelni, hogy együtt kampányolnak. Bár más politikai oldalon álltunk, mindig tiszteltem. Nem vagyok híve annak, hogy politikai alapon szelektáljam, kivel állok szóba. Amúgy a 2004-es, uniós csatlakozásról szóló népszavazás előtt minden parlamenti párt együtt kampányolt, s azt kifejezetten élveztem.



Innen jutottunk el 2019-re odáig, hogy az Európai Parlamentben magyar hazaárulózza a magyart.

Sajnos a politikai elit kulturális színvonala folyamatosan zuhan. De ez világtendencia, elég ha Nagy-Britannia vagy az Egyesült Államok első emberére nézünk. A kampányban amúgy éppen az emberek ezzel kapcsolatos más irányú igényeit akarjuk kielégíteni.



A többes szám az ellenzéki pártokat jelöli? Függetlenként indulok, az ellenzék azzal támogat, hogy nem indít senkit velem szemben. Riválisaim a Fidesz-KDNP pártkatonái lesznek: a polgármester és a jelenlegi képviselők, akik a helyi érdekek képviselete helyett Orbán Viktor helytartójaként viselkednek, dolgoznak, az ő és köreinek érdekeit szolgálják.



Földváron még nincsenek is annyira jelen a NER-oligarchák, mint más balatoni településeken.

Azért a régi minisztériumi vendégház, a Három Hattyú már Mészáros Lőrincé. És úgy hallani, a kikötőre is fáj a foga. Erről szól a rendszer: bekebelezni mindent, amit lehet, aztán a fejlesztésekkel elzárni a tavat az átlagemberek elől. Fel is vállalják, hogy nem kell a „proli” a Balatonhoz! Fizetőssé tették a földvári strandokat, a parkolást, sokan pedig ezt már nem engedhetik meg maguknak. Én viszont azt szeretném, hentes is legyen, ne csak Mészáros.



Lehet választást nyerni az ingyenes parkolás ígéretével? Nem is ezzel kampányolok, hanem azzal, hogy kérdezzük meg róla az embereket. Halljuk a véleményeket mindenről, döntsünk együtt, hogy minél több embernek jó legyen! Egy település többet jelent a járdánál, a térkőnél. Azt kell észrevenni, hogy a Facebookon helyi nyugdíjas csoport működik: az idős emberek megtanulták használni az internetet, mert csak így tudnak napi kapcsolatban lenni külföldön élő gyerekeikkel, unokáikkal, akik elmentek innen valamiért. Pedig Balatonföldvár még az ország szerencsésebb települései közé tartozik. Harminc évvel vagyunk a rendszerváltás után, de csak egyre rosszabb a helyzet. Meg kell értetni az emberekkel végre, nem azért születünk a világra, hogy valakit kiszolgáljunk, hanem hogy szabadon dönthessünk. Ha ezt elhiszik, s azt is, tényleg kíváncsiak vagyunk rájuk, az hatalmas lépés lesz a paternalizmus felszámolása felé. Csak ezt helyben kell elkezdeni.