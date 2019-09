Elhagyhatta a kórházat a Líbiában megsebesült magyar fotós

A férfi utazhat, de itthon további kezelésekre lesz szüksége a teljes felépüléshez.

A Tripoliban lévő nagykövetség munkatársai meglátogatták a Líbiában megsérült magyar fotóriportert, aki jól van, elhagyhatta a kórházat, és már a reptérre készült – jelentette be Menczer Tamás, a külügy tájékoztatásért is felelős államtitkára kedd délután egy Facebook-posztban. Líbiai kezelőorvosa szerint a férfi utazhat, de itthon szükség lehet további kezelésekre a teljes felépüléshez.



Hétfő késő este a Libya Observer írta meg, hogya líbiai kormány és a lázadók közötti összecsapásban egy magyar szabadúszó fotós, Szabó Gergely Hoang Viet a főváros, Tripoli déli részén. A fotóst egy közeli kórházban megoperálták. Az értesülést a magyar Külügyminisztérium megerősítette, egyben a líbiai kormányzati tájékoztatásra hivatkozva cáfolta a fotóriporter korábbi, elrablásáról szóló híreket. Hétfőn – névtelen forrásokra hivatkozva – a Lana nevű líbiai hírügynökség azt írta, hogy Szabót vasárnap este elrabolta a Tripoli belvárosában, az Aburgeba mecset közelében lévő szállodájából egy fegyveres csoport és elhurcolta, csak a kísérője tudott elmenekülni. Később az „Elkedwa” nevű arab nyelvű Facebook-fiókon egy fotó is megjelent a fiatalemberről, amint mosolyogva a győzelem jelét mutatja egy terepszínű ruhás, szakállas férfi mellett. Órákkal később egy újabb fotó is előkerült Szabóról a Libya Observer Twitter oldalán, itt már egy kórházi ágyon ült, kezén, fején több kötéssel. A kísérőszöveg szerint Szabót már az RTL újságírójának-fotóriporterének írták le, aki munkája közben megsérült, amikor dél-tripolinál Kalifa Haftar drónokkal támadta meg a kormánycsapatokat. Érdeklődésünkre azonban az RTL-nél kijelentették: az M-RTL Zrt. alkalmazottai között nincs és korábban sem volt Szabó Gergely Hoang Viet nevű személy. Ami biztos: a fiatal fotós korábban is kereste a háborús övezeteket, így 2016 őszén szabadúszó újságíróként kapott akkreditációt az ukrán honvédelmi minisztériumtól, hogy kiutazzon Ukrajnába, a donyecki frontra. Akkor két hetet töltött a frontvonalon. Kiderült közben az is, hogy Szabó csak szabadidejében látogat háborúkat, mivel főállásban az Ernst and Young egyik cégjogásza. A társaságnál lapunknak annyit közöltek: „Értesültünk a dr. Szabó Gergely munkatársunkat érintő hírekről. Folyamatosan együttműködünk a hatóságokkal, annak érdekében, hogy Gergely mihamarabb hazatérjen.”