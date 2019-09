Új történelmi mélyponton a forint

A KSH szerint a termékek átlag 3,1 százalékkal voltak drágábbak augusztusban, mint tavaly ugyanekkor. Részletesebb kimutatásukból ugyanakkor kirajzolódik, hogy aki eszik, dohányzik, albérletben lakik, alkoholizál, fával-szénnel fűt és épp nem vesz autót vagy telefont, megjárta.

Augusztusban átlagosan 3,1 százalékkal nőttek a fogyasztói árak az egy évvel korábbiakhoz képest – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Részletesebb kimutatásuk olvastán ugyanakkor felmerül a feszítő kérdés, mégis milyen műveletekkel jöhetett ki egy ilyen, még mindig viszonylag megnyugtatóan alacsony összérték. A krumpli például ugyanezen idő alatt 31,3 százalékkal drágult. A friss zöldségfélék 23,6 százalékkal kerültek többe. A dohányáruk 12,8 százalékkal többet kóstálnak. A sertéshúsért 11,5 százalékkal kérnek nagyobb összeget a kasszánál. A liszt ára 11,3, a péksüteményeké pedig 10 százalékkal nőtt. A szeszes italok 8,7 százalékkal lettek drágábbak. A tűzifáért 7,8, a szénért 7,6 százalékkal kell többet fizetni. Az összes élelmiszerért átlag 5,6 százalékkal kértek többet. A „másik oldalon” állnak a használt autók, amik 7,6 százalékkal lettek olcsóbbak. (Más kérdés, hogy ez éppenséggel pont ugyanannyi embernek rossz – az eladónak –, mint jó – a vevőnek.) A telefonok ára 5,3 százalékkal kedvezőbb. Kissé mérséklődött az üzemanyagok és a a tartós fogyasztási cikkek ára is. Az átlagos 3,1 százaléknál kisebb mértékben drágultak például a szolgáltatások, az új autók és a fogyasztási cikkek is. A spórolósak tehát próbáljanak előbbiekről átállni az utóbbiakra. A KSH számos további megnyugtató számítást is közöl. Eszerint az éves inflációs adat 0,1 százalékkal alacsonyabb a júliusban mértnél. Az élelmiszerek esetében szintén szerényebb az érték az előző hónapinál. A nyugdíjasok fogyasztói kosara szerint mért éves áremelkedés szintén nem magasabb 3,4 százaléknál. Az elemzők ráadásul magasabbra számítottak.