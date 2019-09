Hiába dönt történelmi rekordokat a forint, a pánik elmaradt

Az Equilor vezető elemzője szerint a nyár elején a hazai infláció és a jegybank kommunikációja nem volt összhangban.

Kedden délután ismét rekordot döntött a hazai deviza,az euró árfolyama, azaz az elmúlt napok kis mértékű erősödése után ismét lejtmenetre váltott. A svájci frank és az amerikai dollár is 300 forint felett járt. Annak ellenére, hogy a kurzus a történelmi rekordokat dönt, az Equilor szakértői keddi sajtótájékoztatójukon megállapították: igazi pánikról továbbra sem beszélhetünk. Török Lajos, a brókercég vezető elemzője szerint ennek az az oka, hogy a gyengülés lassan, lépcsőzetesen zajlott le, bár a 327,50 forintos árfolyam felett felgyorsult az értékvesztés. Csekély vigasz, hogy nemcsak a forint, hanem a többi térségi deviza – a cseh korona és a lengyel zloty – is hasonlóképpen járt, hiszen idén a forint leértékelődése volt a legnagyobb mértékű. Ez a különbség abból adódott, hogy a nyár elején a hazai infláció és a jegybank kommunikációja nem volt összhangban – fűzte hozzá Török Lajos, ami elindította a forintot a lejtőn. Az elemzők akkor szükségesnek véltek volna a kamatemelést, de az MNB érezhetően az utolsó pillanatig próbált kivárni. Ez pedig elindította a forint gyengülését, amit már nem lehetett megállítani, mert a külső környezet is alátámasztotta a júniusi óvatosságot. Az utolsó hetekben már egyértelművé vált, hogy a befektetők kockázatkerülők lettek, s ennek révén az amerikai dollár megerősödött, és a feltörekvő országok devizái gyengültek. Az Equilor vezető elemzője nem számít a forint további jelentős gyengülésére. Lehetnek gyengülési hullámok éppúgy, mint átmeneti erősödések is, ha például pozitív fejlemények adódnának az amerikai-kínai kereskedelmi vitában. A jegybank folyamatosan figyeli az infláció alakulását, ha kedvező folyamatokat tapasztalnak, akkor – az Equilor véleménye szerint –, legkorábban 2021-ben lehet az első kamatemelés, ami a forint megerősödéséhez vezethet.