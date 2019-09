Motorcsónak-világbajnok lett Havas Attila

Marco Rossi tisztában van azzal, hogy a szlováktoktól elszenvedett vereség (1-2) után nagyon nehéz dolga lesz a magyar válogatottnak az Eb-selejtezők hátralévő három fordulójában. A jövőt a meccs után sötéten látta.

„A vereség ellenére elismerés jár a játékosaimnak, mert jól játszottunk, sőt talán jobban is játszottunk a szlovákoknál” – fogalmazott a szövetségi kapitány, aki úgy vélte: több lehetőségük adódott, mint ellenfelüknek, de amíg ezeket a magyar válogatott nem tudta értékesíteni, addig a vendégek kihasználták helyzeteiket. „Bizonyítottuk, hogy felérünk a szlovák válogatotthoz, de balszerencsések voltunk, a játékvezetői döntésekben és a sérülések terén is. Lovrencsics kényszerű cseréje után Nagy Ádámot is le kellett hoznunk, emellett Kleinheisler is cserét kért, és a végén Sallai is jelezte, hogy gondjai vannak. Sajnos éppen azt a két mérkőzést veszítettünk el, amelyek megnyerésére leginkább számítottunk.”

A válogatott jövőjével kapcsolatban Marco Rossi elmondta: nem szabad feladni továbbjutási reményeket: „Igyekszünk bizonyítani a következő mérkőzéseken. Innen nagyon nehéz lesz, de hinnünk kell magunkban. Nincs minden veszve, még akkor sem, ha ma mindent sötéten látok és így vannak ezzel a játékosaim is” – mondta a meccs utáni sajtótájékoztatón a szövetségi kapitány.

Szoboszlai Dominik, a válogatott egyetlen góljának szerzője a távirati irodának elmondta: boldog, hogy már a válogatottban is gólt lőtt, de ennek a vereség miatt mégsem tud annyira örülni. Lovrencsics Gergő, akit sérülés miatt az első félidőben le kellett cserélni, kijelentette: „Fel kell emelni a fejünket, sok pozitívum volt ebben a mérkőzésben. Volt, amikor sikerült odaszögeznünk őket a kapujuk elé” – mondta Lovrencsics, aki szerint a mostani vereséggel sokkal nehezebb lesz kivívniuk az Európa-bajnoki részvételt, de „még nincs veszve semmi.”

Baráth Botond, akit a lefújás után állított ki a játékvezető, az okokról szólva azt nyilatkozta: megkérdezte a játékvezetőt, „Miért volt ilyen kényelmes?” „Az első szlovák gól lesről született, utána nekünk mindenért sárga lapot osztogatott, rájuk az új szabályok sem vonatkoztak, elrugdosták a labdákat, én meg elvesztettem a fejemet. Kipécézett magának, alig várta, hogy sárgát adhasson. Biztos nem voltam szimpatikus neki.”

A csereként beállt Holender Filip szerint a továbbjutás szempontjából még „minden nyitva van”, a következő találkozókon is nyugodtan kell játszaniuk. A csapat hozzáállásáról így vélekedett: „Mindent beleadtunk, azt gondolom, ez látszott is.” A magyar válogatott legközelebb október 10-én Splitben a világbajnoki ezüstérmes Horvátország ellen játszik.