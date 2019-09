Kiderült, mi okozta a brutális balatoni algásodást

Egy globális kutatás szerint 19 országban emelkedett az 50 év alatti béldaganatosok száma. A jelenség okairól egyelőre keveset tudnak a szakemberek.

A Gut című szaklapban bemutatott kutatás elsőként foglalja össze 43 ország 20-49 éves és az 50 év feletti korosztályában előforduló bélrákos esetek adatait. Korábban is végeztek már olyan kutatást, amely az 50 év alatti felnőttek bélrákos megbetegedéseinek növekvő számára utalt. "A témában végzett eddigi kutatások azonban csak egyes országokkal és régiókkal foglalkoztak" - mondta el Michael Hoffmeister, a heidelbergi Német Rákkutató Központ epidemiológusa és táplálkozáskutatója, aki maga nem vett részt a vizsgálatban.

Az új kutatás globális áttekintést ad. Az eredmények szerint Dél-Koreában 2008 és 2012 között évente 100 ezer ötven év alattiból 12,9-nél jelentkezett bélrák. Ezzel az ország a fiatal felnőttek megbetegedési arányát tekintve listavezető.

Rebecca Siegel, az atlantai ACS munkatársa elmondta, annak kockázata, hogy fiatalabb emberek betegedjenek meg béltumorban, még mindig kisebb, mint idősebbek esetében. Az ötven felettiek körében regisztrált bélrákos esetek aránya Szlovákiában a legmagasabb, 100 ezer főre 192,5 eset jut. A legalacsonyabb az indiai Csennaiban, ahol 27,5 eset jut 100 ezer főre. "A fiatal felnőttekre vonatkozó adatok nagyon nyugtalanítóak" - mondta Hoffmeister.

A kutatók figyelmét leginkább az egy évtizeden belül tapasztalható változások keltették fel, amelyet 36 ország esetében mutatott ki a vizsgálat. A bélrákos esetek aránya az 50 év alattiaknál 14 országban stabil maradt, három országban - Ausztriában, Olaszországban és Litvániában - visszaesett, 19 országban pedig emelkedett. Ezen belül 9 országban - Ausztráliában, Dániában, Németországban, Nagy-Britanniában, Kanadában, Új-Zélandon, Svédországban, Szlovéniában és az Egyesült Államokban - a fiataloknál tapasztalt emelkedés mellett az idősek esetében csökkent vagy állandó maradt a bélrákos esetek aránya.

A fiataloknál regisztrált betegségek okairól egyelőre keveset tudnak a kutatók. A tanulmány szerzői szerint megváltozhatott az emberek táplálkozási és életstílusa, mert sok országban áttértek a nyugati életmódra, így elterjedtek a túlzottan feldolgozott élelmiszerek és a gyorsételek. A gyerekeknek gyakran adott antibiotikumok is állhatnak a háttérben, valamint folynak a viták a túlsúly szerepéről is. Mindez egyelőre csak spekuláció - mondta el Hoffmeister. Hoffmeister szerint a bélrákszűréseknek is köszönhető, hogy több iparosodott országban visszaesett az idősebbek körében a megbetegedések száma. Osztrák szakértők szerint az 50. életévtől mindenkinek tízévente kellene kolonoszkópiát, vagyis béltükrözést végeztetnie.