Ellentmondani Trumpnak

John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadónak állítólag azért kellett távoznia pozíciójából, mert az amerikai elnök nem volt elég keménykezű neki.

Már hosszabb ideje kimondottan fagyos volt Donald Trump viszonya az elnöki felszólításra most tisztségéről lemondott John Bolton fehér házi nemzetbiztonsági tanácsadóval. Az NBC tévéhálózat értesülése szerint Trump az elmúlt hónapokban többször konzultált Bolton helyett inkább az előző tanácsadójával, Herbert McMaster altábornaggyal. McMaster tavaly márciusban távozott a kormányzati apparátusból, és őt követte Bolton, akit Washingtonban régóta a keménykedő „héják” reprezentánsaként tartottak számon – vagyis olyan stratégaként, aki az amerikai kül- és biztonságpolitikai célok szolgálatában hajlamos lett volna elrendelni az amerikai katonai erő alkalmazását. Az amerikai médiában most - többé-kevésbé bennfentes forrásból származó beszámolók, illetve elemzői feltételezések alapján - olyan kép rajzolódik ki, hogy Bolton ellenezte Trump számos döntését. A pohár állítólag akkor telt be, amikor az elnök nemrég a Camp David-i nyaralóba invitálta az afgán fanatikus muszlim tálibok vezetőit, megpecsételendő a velük kidolgozott és megkötendő békealkut. Minderre ráadásul a 2001. szeptember 11-i merényletek évfordulójához igen közeli napokban került volna sor. A terv végül kútba esett, mert a látszólag békekötésre készülő tálibok – illetve az ő soraikban is alighanem fellelhető, a békülékenységet körömszakadtáig ellenző „héják” - brutális robbantásos merényletet követtek el a kabuli diplomatanegyedben, amerikai életet is kioltva, mire Trump nem csupán lefújta a Camp David-i meghívást, hanem a hosszú hónapok fáradságos diplomáciai aprómunkája során építgetett megbékélési folyamatot is egycsapásra halottá nyilvánította. Az afgán téma mellett állítólag Irán ügyében szintén összekülönbözött Bolton az elnökkel. Amikor az irániak lelőttek egy amerikai drónt, a nemzetbiztonsági tanácsadó kezdeményezésére már csaknem megtörtént az amerikai válaszcsapás, amit Trump az utolsó percben megakadályozott. Az se tetszett Boltonnak, hogy Trump azt mondta, kész lenne találkozni az iráni elnökkel. Többeknek feltűnt az is, hogy Bolton nem állt ott Trump mögött lelkendezve, amikor elnöke Panmidzsonban látványosan átlépett a demarkációs vonalon, hurráoptimizmust sugallva az észak-koreai nukleáris leszerelést illetően.