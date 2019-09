220 ezer, velünk élő szovjet jogszabályt törölne el még idén Medvegyev

Történt mindez azután, hogy a sajtó nyilvánosságra hozta a férfi és családja lakhelyének címét.

Azt mondanánk, nem meglepő a fejlemény: miután az NBC televízió hétfőn este nyilvánosságra hozta az Oleg Szmolenkov néven azonosított férfi és családja lakhelyének címét, a CIA-ügynök eltűnt. Az MTI szerint a Washington Post munkatársai kedden ellátogattak a virginiai Stafford városkában megadott címre, de a ház lakatlannak tűnt. A szomszédok elmondták, hogy Szmolenkovék még hétfőn este távoztak, és azóta nem tértek vissza a házba. A lap információi szerint a család sietősen távozott, még a kertben száradó ruhákat is hátrahagyták. Az egyik, neve elhallgatását kérő szomszéd elmondta, hogy Szmolenkovék az év elején költöztek be a hat hálószobás önálló villába. A férfinak láthatóan nem volt munkája, legalábbis nem járt el dolgozni, a kert rendben tartásával foglalkozott. "Azt mondta, hogy rengeteg szabadideje van" - tette hozzá a szomszéd. Az újság munkatársai felhívtak egy Oleg Szmolenkov nevén nyilvántartott mobiltelefont is, de a szám nem felelt. A Wahingotn Post szerint hírszerzési szakértők megdöbbentek, hogy az amerikai sajtó több munkatársa is ilyen gyorsan hozzájutott Szmolenkov adataihoz, köztük a lakcíméhez. Joseph Augustyn, a CIA volt munkatársa meglepődött, hogy Szmolenkov a saját nevén él az Egyesült Államokban. "Ezzel együtt is, mi mindig tiszteletben tartjuk az átálló ügynökök kívánságait" - fogalmazott a lapnak Augustyn, hozzátéve, hogy a CIA ezt soha nem javasolja az ügynököknek.

Egy másik, neve elhallgatását kérő volt CIA-tisztségviselő arról is beszélt, hogy az ügynökség nemcsak a saját nevük használatát nem javasolja az átálló ügynököknek, hanem arról is lebeszéli őket, hogy a szövetségi fővárosban, Washingtonban, vagy ahhoz közeli vidékeken telepedjenek le, hiszen Washingtonban erőteljes az orosz jelenlét. "A legtöbb esetben teljesen új névvel, új identitással és új élettörténettel jó messzire, mondjuk Coloradóba szoktuk küldeni ezeket az embereket" - fogalmazott a CIA-munkatárs, aki éveken keresztül kifejezetten ezzel foglalkozott. A lap megjegyezte: egyelőre nem egészen biztos, hogy Oleg Szmolenkov volt-e az a személy, aki részletes információkkal látta el az amerikai hírszerzést a 2016-os amerikai választási folyamatba történt orosz beavatkozásról. "Az azonban bizonyos, hogy értékes ügynöke volt a CIA-nak" - állapította meg a lap meg nem nevezett volt és jelenlegi CIA-munkatársakra hivatkozva. Az amerikai sajtóban keddre virradóra jelentek meg az információk arról, hogy az Egyesült Államok még évtizedekkel ezelőtt beszervezett egy orosz kormányzati tisztségviselőt, aki azután fokozatosan lépdelt előre a ranglétrán, állítólag befolyásos pozíciót töltött be, a moszkvai kormányzatban bejárása volt Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz is, és az egyik legfontosabb ügynöke lett az amerikai hírszerzésnek. Az ügynököt 2017-ben menekítették ki Oroszországból. Az amerikai kormányzat - a Fehér Ház, a külügyminisztérium és a CIA is - vitatja az orosz CIA-ügynökről szóló sajtójelentéseket. Kedden Mike Pompeo külügyminiszter és Hogan Gidley, a Fehér Ház szóvivője egyaránt kétségbe vonta a történetet. Pompeo újságíróknak úgy fogalmazott: "Legyen elég annyi, hogy a jelentések tényszerűen nem igazak". Az amerikai diplomácia irányítója azonban nem részletezte, hogy a riportok mely elemei nem felelnek meg a valóságnak.