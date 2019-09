Egyelőre önmagával vitatkozik Tarlós István

A jelek szerint erősen vívódik a főpolgármester: kedden még úgy érezte, "hát, persze" legyen vita, szerdán már hallgatott.

Nem reagált szerda estig Tarlós István főpolgármester Karácsony Gergely Facebookon közzétett nyílt levelére, amelyben az ellenzéki politikus hat pontban tett ajánlatot arra, hogy mikor, hol és milyen feltételekkel vitázzanak. Karácsony azt javasolta, hogy október 5. és 9. között találkozzanak, helyszínnek pedig az Átriumot ajánlotta. Azt kérte, hogy a vita a város állapotáról, a város jövőjéről és a budapestieket legjobban érdeklő kérdésekről, így például az egészségügyről, lakhatásról, közlekedésről, környezetvédelemről szóljon.

Karácsony Gergely azután fogalmazta meg konkrét javaslatait, hogy a Tarlós István kedden többször is utalt arra, már nem zárkózik el a vitától. Az Index kérdésére, például azt mondta a vitára, hogy "hát persze", az ATV-nek pedig azt közölte, „elvileg ilyet lehet mérlegelni”. De jelezte azt is, hogy a labda a másik térfélen pattog, így várja, hogy milyen elképzelése van ellenfelének a vitára. Ehhez képest Karácsony javaslatára nem reagált, és lapunk is hiába kereste a főpolgármestert valamint stábját. Ebben szerepe lehet annak is, hogy a Fidesz-KDNP önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke, Kósa Lajos már azt mondta, ő személy szerint ebben a formában semmi értelmét nem látja a vitának, mivel az alkalmatlanság áll szemben az alkalmassággal.

Karácsony bejegyzésében úgy fogalmazott: azok után, hogy „Orbán Viktor főminisztere” nyíltan megzsarolta és megfenyegette a budapestieket, a vita már kötelessége Tarlósnak. Ezzel arra utalt, hogy – mint arról beszámoltunk –, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentette: ha Karácsony Gergely győz az önkormányzati választáson, akkor érvényét veszíti a tavaly aláírt 15 pontos Orbán-Tarlós megállapodás. Bár Gulyás ezt két fél közötti politikai megállapodásnak minősítette, a 15 pontban olyan, ciklusokon átívelő, fejlesztéspolitikai célok is vannak, amelyeknek elvileg pártpolitikától függetlennek kellene lennie. A Tarlós-Orbán paktumban egyebek mellett a közös árvízvédelemről, a hosszútávú, 2030-ig szóló fejlesztéspolitikáról, a naponta félmillió ember által használt hármas metró felújításához szükséges pluszforrások biztosításáról van szó.

A 2019 júniusi ellenzéki előválasztás főszervezője, az aHang petíciót tett közzé a főpolgármesteri vita szükségességéről, emlékeztetve arra, hogy ők emiatt már augusztus közepén és szeptember elején is keresték a városházát, ám nem kaptak érdemi választ.