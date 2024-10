Tarlós István szerint Szentkirályi Alexandra lehet a megfelelő kormánypárti főpolgármester-jelölt

Mert nem osztaná meg a Fidesz táborát, és a női szolidaritás miatt amúgy is sokan bizalmat szavazhatnak neki. A korábbi főpolgármester azt is hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor főtanácsadójaként nem csak savanyú cukrot jár be szopogatni a munkahelyére.