Nemes Gábor nem hibázott, nem kell fizetnie

Az ügy előzménye, hogy az ellenzéki aspiránst a kormánylap Magyar Nemzet jogtalan adatgyűjtéssel vádolta meg. Az újság dokumentumokat és fotókat tett közzé, amelyek szerintük igazolják, hogy csalást követtek el. Karácsony Gergely, az ellenzéki pártok közös főpolgármester-jelöltje még szerda este Pikóék kampányközpontjához ment. A politikus azt mondta, Pikóék „talpig becsületes emberek, akiknek a legtöbb fideszes politikus a lába nyomát se csókolhatná meg.” Az Indexnek azt is hozzátette, hogy péntek este hat órakor szolidaritási tüntetést tartanak. Böcskei Balázs politikai elemző lapunknak azt mondta, a kampánystáb hibája hozzájárul ahhoz, hogy az egyébként is az ellenzéki kampányokat és politikusokat stigmázó kormánypárti propagandamédia további álhíreket gyártson: még ha nem is követtek el szabálysértést, akkor sem lett volna szabad közzétenni félreérthető jelenetet ábrázoló fotót. Az IDEA Intézet vezetője szerint a rendőrségnek hivatalból el kell járnia az ügyben. Még akkor is – folytatta az elemző –, ha Pikó és stábja feddhetetlen előéletéből is az következik, hogy elhal majd a gyanú. – Egyrészt a kormánypártok "etetik" a kormánymédiát, másrészt viszont a politikai kampány egy szakma, nem lehet okot adni semmi félremagyarázhatóra – vont mérleget a szakértő. A Népszavának a Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden azt válaszolta, hogy „választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény, valamint személyes adattal visszaélés gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.” Pikó András szerint semmiféle csalást nem követettek el, de a Fidesz valóban vásárol voksokat, óvónőket kényszerít ajánlóívek aláírására és visszaél a megszerzett adatokkal.