Újabb ugrás az őszbe: akár 10 fokos lehűlés is jöhet a jövő héten

Mint írják, a petíciós listán olyan neveket szerepelnek, mint Beer Miklós nyugalmazott megyéspüspök, Csányi Vilmos, Veiszer Alinda, Ürge-Vorsatz Diána, Pálinkás József.

A Greenpeace szerint azért van szükség nemzeti és nemzetközi összefogásra, mert anélkül nem fog menni. „Ezért kiállunk mindenhol a környezetrombolás ellen. Levelet írunk minden politikusnak és vezetőnek – nem egyet, egymilliót. Addig dörömbölünk a legnagyobb cégek ajtaján, amíg abba nem hagyják a környezetpusztítást!” - ígéri a környezetvédő szervezet.

Magyarország a júniusi EU-csúcson Lengyelországgal, Csehországgal és Észtországgal együtt megakadályozta, hogy minden uniós tagállamra kötelező érvényes klímamegállapodást kössenek Brüsszelben. A szabotázs főként a szénkitermelést és fosszilis energiahasználatot csúcsra járató Lengyelországnak kedvezett, hiszen a lengyel kormány az Orbán-kabinet erős politikai szövetségese – a közös klímacél ugyanakkor pénzkiesést is jelenthetne itthon. Magyarországnak, mint kis szén-dioxid-kibocsátónak jó üzletet jelentenek az emissziós kvóták, tavaly 72 milliárdért adtunk el emissziós egységeket. Ha azonban a lehetséges vevők is visszafogják kibocsátásukat, nem kell venniük kvótát, tehát ugrik a magyar biznisz is. A kormány tehát előrébb helyezte a rövid távú politikai és üzleti érdekeket a hosszú távú célnál - ami mindannyiunk túlélését jelenti.