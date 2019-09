Teherautóval ütközött egy autó Putnokon, egy ember meghalt

A szomszédi viszály odavezetett, hogy a vádlott az ügyészséget is megfenyegette: ha nem foglalkoznak ügyével, lebaltázza és felgyújtja haragosának feleségét.

Terrorcselekménnyel való fenyegetés és zaklatás miatt emelt vádat Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség egy, Győr közelében lakó férfi ellen, aki egyre durvább eszközöket vetett be egy évek óta tartó szomszédi viszályban. Az ügyészségi közlemény szerint a két lakó közötti feszültség már 2010 előtt is jelen volt, a kérdéses év őszére viszont tettlegességig fajult. Az ügy vádlottja sértve érezte magát, és hogy rendezze a számlát, majdnem egy évvel később, 2011 nyarán légpuskával meglőtte a szomszédos családfőt. Haragtartó természetét jól mutatja, hogy 2015-ben levélben, illetőleg egy napilap olvasói levelében fenyegette meg a meglőtt férfi feleségét. Emiatt az üzengető férfit felfüggesztett szabadságvesztésre is ítélték.