Zár alá vette a rendőrség Simonkáék újkígyósi otthonát

Kellemetlen médiaincidens előzi meg Antti Rinne kormányfő budapesti látogatását, amelyen kemény viták várhatók a jogállamiság ügyében.

Negatív várakozások előzik meg a finn miniszterelnök szeptember végi budapesti útját: a magyar diplomácia részéről feltétlenül érzékelhető a feszültség, de információink szerint Helsinkiben sem felhőtlen látogatásra készülnek. Az EU Tanácsának soros elnöki tisztét betöltő skandináv állam kormányfője eltökéltnek tűnik abban, hogy bekerüljön a következő költségvetési időszak szabályrendszerébe az a mechanizmus, amely a pénzügyi támogatásokat jogállami normákhoz igazítja, így a magyar kormány nehéz tárgyalás elé néz. A Népszavához eljutott belső, részben nem nyilvános jelentéseken alapuló külügyminisztériumi információk szerint magyar részről arra számítanak: a finn kormányfő Antti Rinne keményen beleáll majd a magyar kormányt érintő jogállami kritikákba. Budapesten is hangoztatni fogja, hogy az új hét éves európai uniós pénzügyi ciklusban a regionális fejlesztési támogatásokat jogállami kritériumokhoz kössék. A finn EU-elnökség egyik legfontosabb célja a jogállamiság megerősítése az Európai Unióban. Ennek jele, hogy kezdeményezésére hétfőn az uniós miniszterek meghallgatást tartanak a magyarországi helyzetről a kormányközi döntéshozó testületben, az EU Tanácsában. Ez lesz az első alkalom a tavaly szeptember óta tartó 7. cikkelyes eljárásban, hogy a tárcavezetők hosszú és tematikus vitát folytatnak a témáról. Ráadásul magyar információk szerint a finn miniszterelnök a náluk is szokásos éves nagyköveti értekezleten szintén hangsúlyosan beszélt a jogállamiság és az EU-s támogatások összekötéséről. Ezt élesen elutasítja a magyar kormány. Ennek ellenére információink szerint finn részről is arra számítanak: ez nem fogja gátolni Rinnét abban, hogy nyíltan beszéljen terveiről. Bár a látogatás rövid lesz - csak egy délutánt tölt Budapesten a finn miniszterelnök –, értesüléseink szerint elképzelhető, hogy ellenzéki politikusokkal is találkozik majd.

A finn közmédiában mindenesetre nemrég egyenesen úgy fogalmaztak, hogy a két kormány között kialakult "dráma következő fordulója" jöhet majd a látogatással. A finn köztévé, az Yle Miklóssy Ferenc tiszteletbeli magyar konzult is megszólaltatta, ő pedig egyenesen úgy fogalmazott, hogy a magyar kormány ”pánikban van, mert tudja, hogy a finn kezdeményezést más uniós tagállamok is támogatják”. Szerinte a kormány igyekszik párhuzamos valóságot létrehozni és elhitetni az európai közvéleménnyel, hogy az országban minden rendben van, de tudják, hogy ez egyelőre nem működik jól. A finn kormányfői látogatást megelőző feszültséget tovább fokozza, hogy a helsinki magyar nagykövetség a befolyásos Helsingin Sanomat című finn napilapnál tiltakozott, mert szerintük az újság munkatársai félrefordították Szijjártó Péter külügyminiszter nyilatkozatát. A követség közösségi oldalán is közölték a lapnak írt üzenetet, amely szerint az újság nem is interjút készített a magyar külügyminiszterrel: "Valójában sokkal inkább az újságíró előítéleteit tükröző véleménycikkről van szó, amihez – részben azokat is pontatlanul, félrevezető módon, sőt meghamisítva – néhány idézetet csatoltak a minisztertől”.