Bloomberg: az EU is attól tart, hogy Johnson Magyarország segítségével hiúsíthatja meg a londoni parlament döntését

A brit kormányfő rábeszélheti Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy vétózza meg a kérelmet, amelynek előterjesztésére kötelezi a brit politikust a képviselők határozata.

Az unió csatlakozott azokhoz, akik attól tartanak, hogy a brit kormányfő Magyarország segítségével hiúsíthatja meg a londoni parlament döntését, mármint hogy a szigetország semmiképpen se lépjen ki az EU-ból rendezetlenül, a jövő hónap végén – írja a Bloomberg. Eszerint Johnson rábeszélheti Orbán Viktort, hogy vétózza meg a kérelmet, amelynek előterjesztésére kötelezi a brit politikust a képviselők határozata. Ám ez esetben drámaian megnőne annak a valószínűsége, hogy az Egyesült Királyság minden megállapodás nélkül intene búcsút a közösségnek. Brüsszeli illetékesek, akik nagymértékben pártolják a halasztást, bizalmasan elismerik, hogy nemigen tudnak mit tenni, ha a magyar miniszterelnök kötélnek áll. Úgy látják, hogy a brit vezetés szövetségesének tekinti a magyar politikust és az kapva kap majd a lehetőségen, hogy szembeszállhat az európai elittel. Szijjártó Péter azt közölte: megfontolják, ha befut egy ilyen kérés. Szerinte azonban más tagállamok dűlőre akarják vinni a kérdést, ezért nem a magyar hozzáállás lesz a döntő. Hivatalos források azt közölték, hogy az EU nem szeretné, ha rá hárulna a felelősség az egyezség nélküli brit távozásáért, ezért jobb meggyőződése ellenére is támogatná az előterjesztést. De még az is megtörténhet, hogy a végén Orbán beáll a sorba, mert nem szeretné kockáztatni, hogy országa az ügy miatt a jövőben esetleg a kevesebb támogatást kapjon az uniótól, még ha az elején játszik is a többiek idegeivel. A jelek szerint pontosan ezt csinálta a magyar külügyek első embere, aki arra szólította fel a tagállamokat, hogy támogassák Johnsont, éspedig oly módon, hogy az a lehető legkisebb mértékben ártson a brit kapcsolatnak.