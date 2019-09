Trópusi vihar vonul végig a hurrikán sújtotta Bahamákon

Lengyelországban éppen egy hónap múlva, október 13-án rendezik meg a parlamenti választást, s a jelek szerint a voksolás közeledtével folyamatosan tudja növelni népszerűségét a jobboldali konzervatív kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS). Az augusztus vége óta készített közvélemény-kutatások mindegyike 40 százalék felett mérte a pártot, bár Varsóban már megszokott, hogy az egyes felmérések között meglehetősen nagyok az eltérések. Míg az IPSOS/OKO 41 százalékon látja a PiS-t, az Estymator 47,2 százalékon. Az ellenzéki polgári koalíció támogatottsága 21-30 százalék között mozog, a baloldali szövetségé 9-14 százalék között. Mindez azt jelzi, a kormánykoalíció népszerűségét nem rázta meg különösebben egy hatalmas botrány, amely miatt augusztus végén távoznia kellett Lukasz Piebiak lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek. Kiderült ugyanis, hogy hecckampányt szervezett azon bírákkal szemben, akik bírálni merészelték a kormányzat úgynevezett igazságügyi reformját. Akkor az onet.pl internetes portál számolt be arról, hogy Piebiak egy Emilia nevű nővel beszélt bírák lejáratásának lehetőségéről. Arról tett említést, hogy név nélkül információkat kell kiszolgáltatni a bírákról újságíróknak. Az onet szerint a negatív kampány húsz bírát érintett. Piebiak azóta is minden vádat tagad, állítása szerint „nem véletlen, hogy mindez a választások közeledtével került elő”, bár tagadhatatlanul elég gyorsan kénytelen volt távozni. A PiS 2015-ös választási győzelme után egy sor olyan törvényt hozott, amely sérti az alapjogokat, köztük volt az igazságügyi reform is. Az Európai Bíróság felszólította Varsót, helyezze törvényen kívül, mert sérti az igazságszolgáltatás függetlenségét. Később az országgal szemben megindították a 7-es cikkely szerinti eljárást, amely akár uniós szavazati jogának elvételét eredményezheti. A lejárató hadjáratban a lengyel kormány trollcsapata naponta küldte ki gyűlölködő emailek ezreit, emellett Twitter és Facebook üzenetekkel igyekeztek ártani a kiszemelt áldozatoknak. A lengyel közvélemény egy részét megrázta, hogy az instrukciókat, illetve a lejáratásokhoz szükséges anyagokat közvetlenül a minisztériumtól kapták. A kampány által érintett egyik bíró szerint már a vég kezdetét jelenti, ha a bírák félni kezdenek. Zbigniew Ziobro „reformja” értelmében ugyanis eljárást indíthatnak a bírák, az ügyészek ellen, leválthatják őket, sőt rosszabb esetben meg is tilthatják nekik hivatásuk gyakorlását. „Hasonlóságot látunk mindazzal, ami Törökországban történt” – vélte Bartlomej Prymusinski poznani bíró.