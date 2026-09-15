Florida megúszhatja, a Bahamákat viszont legyalulta a Dorian hurrikán

Súlyos károkat okozott a vihar a karibi államban, ugyanis az ötös erősségű hurrikán megállt a szigetek felett és órákig tombolt ott. A térség túlnyomó része víz alá került, leállt a segélyhívó rendszer és a mentést sokáig nem tudták megkezdeni az ítéletidő miatt. Az egészségügyi miniszter húsz áldozatról számolt be.Súlyos károkat okozott a vihar a karibi államban, ugyanis az ötös erősségű hurrikán megállt a szigetek felett és órákig tombolt ott. A térség túlnyomó része víz alá került, leállt a segélyhívó rendszer is és a mentést sokáig nem tudták megkezdeni az ítéletidő miatt. Az egészségügyi miniszter húsz áldozatról számolt be.