Egy büntetett előéletű, Putyin elnökhöz köthető tádzsik-orosz üzletember jelentős összegekkel járult hozzá az amerikai elnök legidősebb fia, Donald Trump Jr. Bahama-szigeteken tartott fényűző lagzijához. Umar Kremlev szerepét az ara, Bettina Trump is elismerte, „kedves barátként” hivatkozott rá.
A ciklon helyi idő szerint péntek reggel érhet a térségbe.
Fel kell készülnünk rá, hogy döbbenetesen magas lesz az áldozatok száma – mondta az ország egészségügyi minisztere.
Súlyos károkat okozott a vihar a karibi államban, ugyanis az ötös erősségű hurrikán megállt a szigetek felett és órákig tombolt ott. A térség túlnyomó része víz alá került, leállt a segélyhívó rendszer és a mentést sokáig nem tudták megkezdeni az ítéletidő miatt. Az egészségügyi miniszter húsz áldozatról számolt be.Súlyos károkat okozott a vihar a karibi államban, ugyanis az ötös erősségű hurrikán megállt a szigetek felett és órákig tombolt ott. A térség túlnyomó része víz alá került, leállt a segélyhívó rendszer is és a mentést sokáig nem tudták megkezdeni az ítéletidő miatt. Az egészségügyi miniszter húsz áldozatról számolt be.
Heten biztosan meghaltak, de mindenki a bahamai áldozatok számának emelkedésére számít. Az ENSZ szerint legalább 61 ezer embernek van szüksége azonnali élelmiszer-segélyre.
A vihar hajókat fordított fel, háztetőket szakított le, s egyes negyedeket földig tarolt.