Muflon okozott balesetet Komárom-Esztergom megyében

A tíz gyanúsított közül kilencen bűnügyi őrizetbe kerültek.

522 gramm amfetamin, 800 gramm marihuána, 180 db extasy tabletta, fegyverek és több millió forint a mérlege annak az akciónak, melyet három megyében és tíz helyszínen hajtott végre összesen 168 rendőr – írja a police.hu. A rendőrség közlése szerint a tízfős társaság ellen bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást. Az elkövetői kör tagjairól ugyanis kiderült, hogy 2019-ben szervezetten értékesítettek különböző csatornákon keresztül olyan kábítószernek minősülő anyagokat, melyeket Budapesten, Pest és Hajdú-Bihar megyében szereztek be. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) egységei kedden összehangolt razzia keretében Budapesten, Törökbálinton, Debrecenben és Szegeden egyszerre tartottak kutatásokat, melyek során összesen 522 gramm amfetamint, 800 gramm marihuánát, 180 darab extasy tablettát, valamint a kábítószer porciózásához, méréséhez, tárolásához, hígításához szükséges eszközöket foglaltak le. Ezen kívül fegyvereket is találtak, valamint közel tíz millió forint értékben gépkocsit és készpénzt foglaltak le, melynek megtalálásában bankjegykereső kutya is segített. A nyomozók a tíz ember mindegyikét gyanúsítottként hallgatták ki. A társaság hat férfi és három női tagját bűnügyi őrizetbe vették, és letartóztatásuk indítványozására előterjesztést tettek.