Egy jól kifejlett kannabisz-tövet felejtett valaki a metrón, a berlini BKV keresi a tulajdonosát

Mondjuk a becsületes megtalálók juharfának titulálják a növényt, de biztos csak nem akarják bajba sodorni a gazdáját.

Németországban a marihuána orvosi célú felhasználása legális, de a sima hétköznapi fogyasztók is nagyobb következmény nélkül tarthatnak maguknál 6 grammnyi füvet. Azonban a növény termesztése már erősen törvénybe ütközik, ezért is meglepő, hogy valaki fogta magát, és egy cserépben nevelgetett, jól kifejlett kannabisz-tővel a kezében felszállt a berlini metróra. Bár természetesen az is elképzelhető, hogy a növény ismeretlen tulajdonosának alapból gondjai vannak a rövidtávú memóriájával, de ugyanennyi esélye van annak is, hogy eléggé be lehetett tépve, ugyanis a növény hogy, hogy nem, az ismeretlen tulajdonossal ellentétben ott maradt a metrón. A helyi tömegközlekedési társaság, vagyis a berlini BKV (BVG) pedig gondolt egyet, és amikor megkapta a tőről készült fotót, a becsületes megtalálók íratlan szabályainak megfelelően elkezdte keresni a tulajdonost. Azonban egy kis csavar került a történetbe, mert a társaság erről szóló Facebook-posztjának írója nem a nevén nevezte a gyereket:

"Ki felejtette a juharfáját a metrón?"

- szólt az utazóközönséghez intézett álnaiv kérdés, ami nem feltétlenül kell, hogy egyben költői is legyen, hiszen ha valaki volt olyan bátor, hogy felszálljon egy kannabisz-tővel a kezében egy tömegközlekedési eszközre, akkor akár az is elképzelhető, hogy tényleg jelentkezik a felhívásra, miután hazaérve leesik neki, hogy estére nem lesz miből megtekerni a spanglit. Persze a poszt kommentelői is kitettek magukért, egyikőjük például így reagált:



"Hoppá! Ez én voltam. De mondjátok, mennyit késett a metró? Amikor ott felejtettem, csupán egy cserép, egy zacskó juharmag és egy zsák föld volt nálam."

Tanulság egyelőre nincs, csak a berlini metró ablakában gazdátlanul álldogáló, jól kifejlett kannabisz-tő, a háttérben sok kis Brandeburgi kapuval: