Végső soron maga a gyakorlás a cél

Budapesten, az Astoriától nem messze egy olyan csoport életébe nyerhet az ember betekintést, ahol úgy érzi, mintha nem is a Belváros kellős közepén lenne, hanem valahol a világtól elzártan, békében, csendben, nyugalomban. Mindenki kedves, közvetlen, történeteket mesélnek. A Magyarországi Taoista Tai Chi Társaság budapesti klubjában jártunk, ahol az elnökhelyettessel, Örsi Anitával beszélgettünk eddigi tapasztalatairól és az idén 25 éves egyesület történetéről.

Mikor alakult ki a tai chi és mi a különbség a hagyományos, illetve a taoista tai chi között?

A tai chi körülbelül 800 évvel ezelőtt alakult ki Kínában. Kolostorokban fejlesztették és gyakorolták a művészetét. Később nemesi, előkelő családok tagjai is tanulhatták és közben szétváltak a tai chi különböző irányzatai. Ma már nagyon sok stílusa létezik. A taoista tai chi, az egészség helyreállítására és megőrzésére szolgáló belső mozgásművészet 1970-ben alakult ki Moy Lin Shin mester által. Ő már meglévő tai chi stílushoz nyúlt hozzá, viszont sokkal erőteljesebben a gerincre és a tüdőre helyezte a hangsúlyt, mind az egészségfejlesztés, mind az egészségmegőrzés szempontjából. Komoly tüdőbetegséggel született, egész életében hordozta ezt a betegséget, és ebben is halt meg. Gyerekként nem jósoltak neki felnőtt kort, de a taoista művészeteknek köszönhetően mégis megélte az idős kort.



Moy mester legfontosabb feladata tehát az egészség megőrzése volt? Igen, az egészség megőrzése és helyreállítása volt a legfontosabb célkitűzése ezzel a mozgással és a társasággal, amelyet megalapított. Milyen egyéb céljai vannak a tai chinak? A tai chit használják harcművészetként is, mi viszont ezt teljes mértékben mellőzzük. Nincsenek versenyek, nincs fokozat, amit el kell érni. Ami talán a legfontosabb célkitűzésünk, hogy az emberek megismerhessék ezt a mozgást, ezért az egyesületünk önkéntes alapon működik. Mindenki, aki a társaság tevékenységében részt vesz, önkéntes módon teszi, de ez a világ számos pontján így van, ahol a taoista tai chit gyakorolják. Emellett célunk a kínai kultúra megismerése is.



Számomra igencsak érdekes, hogy nincs végső cél, amit el kell érni. Igen, igazából az a lényeg, hogy itt nincs egy olyan szint, amit záros határidőn belül hozni kell, mint az élet bármely területén, legyen szó munkáról vagy iskoláról akár. Nincs pontos elvárás, az edzők instrukciókat adnak, segítenek, megmondják mi szerint gyakoroljunk, mire figyeljünk. A dolog másik fele már azon múlik, hogy a csoport tagjai miként tudják ezt megfogadni és hasznosítani. Végső soron maga a gyakorlás a cél. A lényeg, hogy folyamatosan és rendszeresen tudjunk mozogni. Mióta van jelen a tai chi Magyarországon? 1994-ben kezdődött itthon a taoista tai chi oktatása. Egy skót fiatalember jött hazánkba angol nyelvet tanítani, őt kérte meg Moy mester, hogy kezdje el Magyarországon is terjeszteni ezt a fajta mozgást. Így idén 25 éves a társaság. Ha jól tudom az évforduló tiszteletére lesz is szeptemberben egy nagyobb ünnepség. Igen, szervezünk Budapesten egy nagyobb eseményt, egy nyílt bemutatót szeptember 21-én 10 óra 30-tól. A Széll Kálmán tér lesz a helyszín, ahová többen is kimegyünk tai chizni, utána pedig az egyesület tagjaival, illetve a meghívott vendégekkel együtt egy banketten ünneplünk. Lesznek-e más magyarországi helyszíneken is események? Jelenleg öt helyen működünk, Sopronban, Fertőszentmiklóson, Győrben, Egerben és itt a fővárosban. Mindenhol lesz egy-egy szabadtéri bemutató és közös ünneplés, amelyre országosan várjuk a tagjainkat. És ezen túl? Az őszi 25 éves évforduló mellett idén is szeretnénk, hagyományainknak megfelelően, minél több szabadtéri bemutatót tartani. Programunk a lezárt Szabadság hídon sok embernek tetszett. Emellett általában környékbeli tereken szoktunk bemutatókat tartani - ha jó idő van, akkor kimegyünk, és ott gyakorlunk. Egy közös vacsorával, bankettel minden évben megünnepeljük a kínai holdújévet, illetve a karácsonyt is. Ezek rendszeres események a társaság életében, de emellett vannak még további lehetőségek az edzésre: a hétvégi intenzív tréningeken három-négy órát gyakorolhatunk, de részt vehetünk többnapos nemzetközi edzőtáborokban is.

A szabadtéri bemutatók közönsége hogyan fogadja a tai chit? Sokan megállnak, megnézik. Kiderült, hogy turisták számára is vonzó látványosság. Nagyon érdekes, hogy a Távol-Keletről érkezőket mindig magával ragadja, fotóznak, videóznak. A legtöbb helyen persze a helyi lakosok érdeklődnek. Megkérdezik, hogy mi ez, hol lehet kipróbálni, és többször volt már, hogy valaki egy ilyen bemutató után kezdte el a tai chizást. Terveznek további városokban is taoista tai chit oktatni, vagy inkább a jelenlegi helyeket bővítenétek? Ez attól függ, hogy az edzők, akik önkéntesen oktatnak, hol tudják vállalni ezt a munkát. Legtöbbször a lakóhelyükön tudják csak megtenni, a sok utazás miatt távolabbi települések nehezen jöhetnek szóba. Van viszont arra is példa, hogy az oktató elköltözik valamelyik városból egy másikba, és akkor ott el tudjuk kezdeni az oktatást. Ehhez viszont legalább további 2-3 edző segítsége is szükséges, mert ha valaki nem ér rá, akkor másnak helyettesítenie kell. Komolyan törekszünk arra, hogy ne maradjon ki edzés, és akik elkezdték a tai chit, folyamatosan, szünet nélkül gyakorolhassák. Említette imént az edzőket. Hány tréner dolgozik jelenleg ebben az öt városban, és hány tagja van az egyesületnek? Közel 600 tagunk van Magyarországon és 30 körül van az edzők száma. Hogyan lehet elkezdeni önöknél a tai chit? Mennyire könnyű, vagy éppen nehéz ezeket a feladatokat elvégezni? Eleinte bonyolultnak tűnhet. Három hónapos kezdőtanfolyamon ismerkednek az emberek a mozgás alapjaival. Aztán pedig, ha tetszik nekik, és jó hatással van rájuk, lehet folytatni a gyakorlást. A nehézsége igazából abban rejlik, hogy nem könnyű a mai világban egyszerűen csak csinálni a dolgokat, mert mindig mindent túl akarunk teljesíteni. Komoly erőpróba, hogyan tudunk visszavenni ebből a túlteljesítési kényszerből, és hagyni, hogy minél több dolog magától kezdjen el működni. Mennyien maradnak a haladó csoportokban? A tapasztalatok szerint, ha valakinek a kezdőcsoport elvégzése után tetszik a mozgás, érzi a hatásait, ki tud kapcsolni, hagy magának egy kis időt, hogy lenyugodjon, az folytatja is. Mi egyesületi formában működünk, van órarendünk, bárki bármelyik gyakorlásra eljöhet. Nem óradíjas az edzés, hanem egyesületi tagdíjat fizetünk, így minden közös mozgáson részt lehet venni.



Milyen visszajelzéseket szoktak kapni a tagoktól? Legtöbbször pozitívakat. Kezdő csoportnál a harmadik hónap vége felé már vannak szüneti, csoportos beszélgetések. Ilyenkor mindig megkérdezzük az új tagokat, hogy érzik magukat, milyen tapasztalataik vannak. Edzőként is mindig meglepődünk, hogy mennyi pozitív dolgot tudnak felsorolni az emberek. Legtöbbször a stressz kezelését szokták említeni, de csökken a derék-, a hát- vagy a nyakfájás is, az idősebbeknek pedig az egyensúlyérzékük és az erőnlétük javul, kellemesebb a mindennapi életük. Előfordul, hogy orvos ajánlja gyógykezelésként a tai chit? Igen, jelenleg is több olyan tagunk van, aki úgy jött ide, hogy orvos ajánlotta neki kiegészítésképpen. A tai chi sokat segít a Parkinson-kórral, illetve a szklerózis multiplex-szel diagnosztizált embereknek is. Ön szerint mi a legjobb dolog a taoista tai chiban? Talán az, hogy itt egyszerre lehet fejlődni testileg, szellemileg és érzelmileg. Amellett, hogy nagyon jó hatása van az egészségre, mind fizikailag, mind mentálisan nagyon hasznos a gyakorlása. Az idősek nagyon szeretik, mert maga a mozgás olyan jellegű, hogy akár egészségügyi probléma esetén is végezhető. A fiatalok azért szeretik, mert a stresszt, ami a mai világban már szinte mindennapos, itt nagyon jól tudják kezelni. A kétórás edzés alatt szinte megszűnik a belső feszültség. A tai chi segít az összpontosításban, segítségével a tanulmányok is könnyebben végezhetők. Mindenkinek előnyös.