A Saul fia előkelő helyen áll a 21. században forgatott legjobb filmek százas listáján

A Guardian rangsorolta az elmúlt 19 év nemzetközi filmtermését, a 100. helyen Tarantino új filmje landolt.

a náci haláltábor horrorjának mindenre kiterjedő részletességével

gázkamrákat a

Lehet, hogy 2019-ben még korainak és túlzónak tűnik, ha a 21. század legjobb filmjeit próbálja meg egybegyűjteni a sajtó, de azért amikor ezt a Guardian teszi , akkor egy pillanatra engedékenyebbé válunk. Ha pedig még szívünknek is kedvez egy kicsit egy ilyen lista, vagyis találunk rajta számunkra is nagyon fontos szereplőt, akkor végképp megbocsátunk az elhamarkodottnak tűnő listázásért. A Saul fia 12. helyen zárt a brit napilap százas rangsorában, aminek egyik érdekessége, hogy a 100. helyen annak a Tarantinónak a legújabb filmje szerepel, akit akkor is szokott emlegetni Nemes Jeles László rendező, amikor a hagyományos filmtechnika kerül szóba, hiszen mindketten celluloidszalagra forgatják filmjeiket. Tarantinónak egyébként a Volt egyszer egy Hollywood... című filmjén kívül másik alkotása nem került be a legjobb százba, pedig már a 21. században készült a Django elszabadul (2012) és az Aljas nyolcas (2015) is. A lista első három helyén a Vérző olaj (2007), a Tizenkét év rabszolgaság (2013) és a Sráckor (2014) végzett, A Guardian egyébként azt írja Nemes Jeles filmjéről, hogy brutálisan zsigeri történet, amiejti rabul a nézőt. Hozzáteszik: a rendező első filmje zavarba ejtően közel hozza Saul történetét, akinek az a feladata, hogy megtisztítsa aholttestektől. Helyezésével az Oscar-díjas alkotás az egyetlen magyar film a mezőnyben.