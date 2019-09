Sok pénzt költöttek a nyáron Mészáros szállodáiban

A NAV jól elérhető adófolyószámla-lekérdezést üzemeltet, de az önkormányzati adóhatóságoknál még „döcög” a rendszer, vagy az egyáltalán nem elérhető.

Problémák lehetnek az iparűzési adóelőlegek befizetésével, miután az önkormányzati adóhatóságok mellőzik az értesítést a pontos összegről. A vállalkozások egy része nem fogja tudni, hogy pontosan mennyit utaljon – tudtuk Ruszin Zsolttól. A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke emlékeztetett rá, hogy a Pénzügyminisztérium előterjesztésére idén január elsejétől a kormány megszüntette az adófolyószámlákról való értesítést az önkormányzati adóhatóságoknál. A szakember utalt arra, hogy a NAV jól elérhető adófolyószámla-lekérdezést üzemeltet, de az önkormányzati adóhatóságoknál még „döcög” a rendszer, vagy az egyáltalán nem elérhető, ezért Ruszin Zsolt szerint a kormány az intézkedését elkapkodta. Az önkormányzati hivatali portálhoz rémisztően bonyolult meghatalmazási rend van érvényben, amit a meghatalmazás körüli önkormányzati ügyintézői tévedések is tarkítanak, ilyen például az is, hogy az ügyvezetőnek saját magát is meg kell hatalmaznia. A Magyar Államkincstár által üzemeltetett ugyan egy uniós forrásból létrehozott Alkalmazásfejlesztő Központot (ASP) , de ott úgy döntöttek, hogy nem foglalkozik az adózói észrevételekkel, azokat az önkormányzati adóhatóságoknál kell jelezni, az észlelt hibákat azonban a központ – Ruszin Zsolt megítélése szerint – csak lassan javítja ki. Debrecen adóosztályának vezetője olyan tájékoztatást adott, hogy az ASP képes a tömeges folyószámla-értesítő kiküldésére, ami csupán gombnyomásokat igényel, és postázni sem kell. Bár az önkormányzati ügyintézők arra is panaszkodnak, hogy, a gyakran lelassuló ASP miatt perceket kell várni egyetlen adófolyószámla kiküldésre. Természetesen a vállalkozásoknál ki lehet az adóhatóság nélkül is kalkulálni, hogy mennyi lehet a 2019. szeptember 16-án az utalandó összeg, azonban ezt több tényező, például a bevallás feldolgozása során az adóhatóság által történt javítás, illetve a május 31-i elszámolás összege is befolyásolhatja. A szakember véleménye szerint hétfőn számos cég, vállalkozó nem tudja majd, hogy mennyit kell utalnia!