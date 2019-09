A megölt nők már nem fognak szülni

A Demokratikus Koalíció szerint az ÁSZ nem működik velük együtt – ha pedig büntetni is fogja őket, az már politikailag elrendelt támadás lesz.

A Számvevőszék rugalmatlan hozzáállására panaszkodik az DK: a párt szerint ők idén is eleget tettek az ÁSZ éves ellenőrzése során elvárt adatszolgáltatásnak, és bár a tavaly novemberi irodatűzben teljes könyvelésük, számlagyűjteményük megsemmisült, igyekeztek pótolni a dokumentumokat. Ez szerintük többségében sikerült is, ám az ÁSZ olyan további bizonylatokat kért be tőlük, amiket a tűz miatt egyértelműen nem tudnak bemutatni. „A sorozatos kérések mellett az ÁSZ teljesen elzárkózott mindenfajta együttműködéstől, még olyan alapvető dolgokban is, mint hogy kiadja számunkra a korábban neki megküldött, az ÁSZ rendszerébe elektronikusan feltöltött számláinkat és könyvelési adatállományunkat, amelyek törvényi kötelességéből adódóan most is a hatóság birtokában vannak” - írják közleményükben.

A DK tovább is megy: ha az ÁSZ „önhibájukon kívül” is megbírságolja őket, az szerintük egyértelműen pártállami büntetési módszer lesz, és politikai megrendelésre megindított hatósági támadásnak fogják tekinteni. A párt állításaival kapcsolatban megkerestük az Állami Számvevőszéket is, ha válaszolnak, arról is beszámolunk. Az ÁSZ sablonszerű közleményben reagált a DK állításaira.

Mint ebben írták, az "Állami Számvevőszék nem vesz részt a Demokratikus Koalíció választási kampányában. Az ÁSZ a vonatkozó törvényi előírások alapján végzi hét párt – közte a DK – 2017-2018. évekre vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ a jogállami normáknak megfelelően minden pártot azonos törvényi előírások és egységes eljárási szabályok szerint ellenőriz. A közpénzekkel való elszámolásra vonatkozó törvényeket pedig a Demokratikus Koalíciónak is be kell tartania." Hozzáteszik, hogy "Minden közpénzből működő szervezetnek – így a pártoknak is – a vonatkozó törvényi előírások szerint biztosítaniuk kell a dokumentumok és adatok biztonságos megőrzését és tárolását a törvényben előírt beszámolási kötelezettség teljesítése, valamint a közpénzekkel való átláthatóság és elszámoltathatóság érdekében. Erre az ÁSZ már tavaly november 20-án felhívta a figyelmet."