Szabad szemmel - Johnson példája lehet annak, hogyan lehet megfékezni a demokráciát fenyegető populistákat

Nemzetközi sajtószemle, 2019. szeptember 15.

A brit Alsóház kemény fellépése Boris Johnsonnal szemben példa lehet arra, hogyan lehet megfékezni a demokráciát fenyegető populistákat. Szakértők azt a következtetést vonták le a fejleményekből, hogy a parlament és a bíróságok továbbra is védőbástyát jelentenek az olyan hatalmak túlkapásaival szemben, amelyek mind inkább autoriter módon irányítják országukat. Lásd Salvini vereségét. Ezzel szemben a magyar és a lengyel helyzet illusztrálja, miként béníthatja meg a demokrácia leépítése a törvényhozást, valamint az igazságszolgáltatást, és mennyire megnöveli az antidemokratikus kormánypárt népszerűségét a szavazópolgárok soraiban. Emellett még az is bőven belefér, hogy a londoni parlament csupán tiszavirág életű győzelmet aratott. Mert ha Johnson populista jelszavakkal megnyeri a következő választást, akkor kikényszerítheti a rendezetlen távozást, és a honatyák jogkörének korlátozását. Mindenesetre a kormányfő helyzete odahaza drámaian meggyengült, úgy hogy most már hajlandó találkozni a Bizottság elnökével, akit idáig lehetőleg került, és akivel hétfőn a Brexitről tárgyal majd. Még mindig elképzelhető a megállapodás, de ahhoz Johnsonnak lényeges kompromisszumokba kellene belemennie. Ha erre nem kapható, akkor viszont végre kell hajtania a képviselők döntését, azaz kérnie kell a kilépés újabb halasztását. Ám ha nem hajlandó rá, akkor máris újabb hatalmi harc robban ki a House of Commons és a politikus között.