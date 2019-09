Nehezebb bejutni az e-bankba, és a PIN-kódot is többször kell beütni fizetésnél

Meglepődve tapasztalhatta a hétvégén számos banki ügyfél, hogy már nem tud a felhasználó nevével és jelszavával belépni internetbankjába, hanem még egy, a telefonjára kapott kódot is be kell pötyögnie. Mások a boltokban érintéses bankkártyával fizetve furcsállhatták, hogy bár 5 ezer forintnál kevesebbet költöttek, mégis PIN-kódot kértek tőlük.

Ezeket a változásokat a szeptember 14-én az egész Európai Unióban életbe lépett, PSD2 néven futó módosított pénzforgalmi irányelv hozta el a magyar banki ügyfelek számára is. Az irányelvnek egy fontos részét, a webáruházakban online indított kártyás vásárlásokra előírt többlépcsős ügyfélazonosítás bevezetését a magyar jegybank a múlt héten egy évvel elhalasztotta. Számos egyéb, a digitalizáció világában a felhasználók védelmét szolgáló változás azonban életbe lépett – hívta fel a figyelmet közleményben több bank is. Szombat óta például minden ügyfél csak többlépcsős azonosítás után léphet be internetbankjába. Egy ügyfél azonosítása alapvetően három módon lehetséges: egy, csak általa ismert jelszóval; egy, csak általa birtokolt eszközzel (például mobiltelefonnal); egy saját biológiai tulajdonsággal (például ujjlenyomattal). Ebből kell mostantól legalább kettőt választani. Az internetes bankoláshoz ezentúl feltétlenül szükség lesz mobilkészülékre, mert a felhasználónév és a jelszó beírása után a bank vagy a mobilra küldi a hitelesítési kódot, amit azután a megfelelő helyre be kell pötyögni, vagy pedig az okostelefon segítségével igazolhatja magát például az ujjlenyomatával az ügyfél. Emiatt mindenkinek ajánlatos ellenőriznie, jó mobilszámot adott-e meg a bankjánál. A változások ugyanakkor nem mindenkire hatnak majd a meglepetés erejével, hiszen a legtöbb bank már eddig is kérte az internet- vagy mobilbankon keresztül indított tranzakciók hasonló módon történő megerősítését. Változott az érintéses bankkártyás fizetésekre vonatkozó előírás is. Eddig 5 ezer forint alatt nem kértek PIN-kódot a terminálok. Mivel azonban egy ellopott és időben le nem tiltott bankkártyával apránként is sok pénzt el lehet költeni, az unió itt is új szabályokat vezetett be. Öt érintéses fizetés, vagy több egymást követő kisebb, de összességében 150 eurónyi (mintegy 48 ezer forint) fizetés után a banknak meg kell győződnie arról, hogy valóban a tulajdonos használja a kártyát. Vagyis PIN-kódot kell kérnie. Ha időközben volt nagyobb összegű PIN-kódos vásárlás vagy készpénzfelvétel, akkor az azonosításnak minősül, és a számlálás újraindul. A hétvégén elérkezett a nyitott bankolás időszaka is. Innentől a bankoknak biztosítaniuk kell, hogy ügyfeleik engedélyt adhassanak külső szolgáltatóknak a számlájukhoz való hozzáférésre. A külső cégek által kifejlesztett webes vagy mobilos alkalmazások segítségével az ügyfelek számára egyszerűbbé válhat a pénzügyek intézése, kimutatásokat kaphatnak költési szokásaikról. A banki ügyfeleket ugyanakkor csak a jegybank engedélyével rendelkező külső szolgáltatók kereshetik meg, az pedig az ügyfelek döntése, kivel osztják meg adataikat.