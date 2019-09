Nyertek egy párost Fucsovicsék, előnybe kerültek a Davis-kupán, de még kieshetnek az élvonalból

Először találkozott a két csapat a csatár átigazolása óta.

Könnyedén nyert Pakson a Ferencváros a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik fordulójában, szombaton. A címvédő négy gólt hagyott az atom városában, és nem vitt haza egyet sem. Pedig a magyar futball népi hősének meséje a találkozó előtt még boldog pillanatokkal szolgált: Böde Dánielt külön köszöntötték, ugyanis a házigazda klub csatára és kapitánya a Paks színeiben a 150., összességében a 350. élvonalbeli összecsapására készült. A meccs pikantériája pedig az volt, hogy Böde először lépett pályára a Fradi ellen. Bödének a hírnévből ezen a napon tulajdonképpen ennyi jutott, bár ez sem kevés, a meccs végül nem róla szólt. Az MTI tudósítása szerint a kezdősípszó utáni pillanatokban hol az egyik, hol a másik együttes irányított, és mindkét kapust bemelegítették egy-egy lövéssel. Aztán az első fél órát követően érezhetővé vált a fővárosiak mezőnyfölénye, amely gyorsan gólokká is érett: Nguen kiugratása után Zubkov volt eredményes (0-1), majd a norvég szélső használt ki egy nagy paksi védelmi megingást (0-2). Noha a Paks előtt is adódott nagy lehetőség a szünetig Könyves révén, a hazai csapat nem tudott faragni a hátrányából. Sőt, Szabó szabálytalansága után Varga Roland büntetőből gyakorlatilag eldöntötte a három pont sorsát (0-3). A fordulást követően a Ferencváros tovább uralta a játékot, és bár már a hétközi Európa-ligára tartalékolt a csapat, Varga révén szabadrúgásból így is növelni tudta előnyét (0-4). A hajrára pedig még egy kiállítás is jutott a paksiaknak. A meccsre nagyjából 2700 néző ment ki.