Vírusfertőzés végzett az állatkínzó szerzetesektől elkobzott tigrisek több mint felével Thaiföldön

Olasz kutatók számításai szerint a túlevés miatti ételpazarlásban Európa vezet.

Évente 1,3 milliárd tonna élelmiszer kerül a szemétbe, de túlevéssel ennek több mint százszorosát, 140,7 milliárd tonnát pazarolunk el – számolták ki olasz kutatók. A Frontiers in Nutrition szakfolyóiratban megjelent tanulmányukban a Teramo Egyetem környezettudósai először azt állapították meg, hogy mennyi az egyes országok „túlsúlya”. Az átlagnépesség testtömeg-indexét (BMI) és magasságát összevetették az adott országban legnagyobb arányban rendelkezésre álló élelmiszerek energiatartalmával. Úgy kalkuláltak, hogy az egészséges testsúly felső határát jelző 21,7-es érték felett minden elfogyasztott kalóriát feleslegesnek és túlsúlyt eredményezőnek minősítették. Ez némileg túlzás, hiszen 21,7-es BMI érték felett érték felett lehet izomtömeg is. A kutatók azt sem vették figyelembe, hogy a túlsúly változhat is, de még így is valószínű, hogy a kapott óriási szám nem áll távol a valóságtól – írta a 365.reblog.hu