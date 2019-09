Orosz Mihály Zoltán nagykállói indulása ellen roma jogvédők szerveztek tüntetést

Az összes budapesti főpolgármester-jelölt hivatalos lenne a vitára, a fő témák a lakhatás, a fejlesztések és a környezetvédelem lennének.

Az ellenzéki előválasztás főszervezője, a jelölti vitáért petíciót is indító aHang hétfőn részletekbe menően fejtette ki, pontosan hogyan is szerveznék meg a budapesti főpolgármester-jelölti vitát. A megmérettetés időpontja szeptember 29 vagy 30 lenne, időtartama 90 perc, mint az az aHang index.hu -nak eljuttatott közleményéből kiderül. Helyszínként felmerült az Átrium, az UP Újpesti rendezvénytér, valamint a Millenáris Park - ez még megegyezés és elérhetőség tárgya. A moderációt Szőllősi Györgyi már elvállalta, nézőket pedig egyenlő arányban hívhatnak a résztvevők.