Tarlósnak nem fog tetszeni: így képzeli az aHang a főpolgármester-jelölti vitát

Az országgyűlési választás előtt, 2018. április 6-án került fel az internetre az a videó, ami nyomán a 444.hu nyomozni kezdett, majd rátalálhatott a hírhedt „ Kubatov-lista ” internetes címére. A videót Bartók Csaba, a Fidesz szegedi elnöke töltötte fel közösségi oldalára. Az látható benne, amint Georg Spöttle fideszes médiaszereplő társaságában végigtelefonálják a kormánypárthoz hű szavazókat, nehogy azok elfelejtsenek voksolni vasárnap. A videó legutolsó másodpercében látszik az általuk használt egyik számítógép képernyője, azon pedig egy választó neve, lakhelye, elérhetősége, bizonyos „Szkór száma”, és kiolvasható a honlap címének, URL-jének egy darabja is. Ez alapján pedig úgy tűnik:

az elkötelezett fideszeseket névvel, elérhetőséggel rangsoroló lista a „fdszkt.com” címen érhető el.

Az fdszkt.com címet a böngészőbe beírva egy online belepési felületig lehet eljutni, ennél tovább csak felhasználónévvel és jelszóval engedne a rendszer. Az oldal tetején „KTR Online” feliratú logó látható, és ez a KTR betűsor olvasható a 2018-as videó utolsó kockáján is a böngészőben megnyitott lap címeként.

Az fdszkt.com nevű oldalt anonim módon jegyezték be 2017-ben, a névtelenséget egy panamai, WhoisGuard nevű cég biztosítja. A magyar, uniós vagy amerikai szolgáltatók bárkinek ugyan nem adják ki az adatokat, de a hatóságokkal, törvényi vagy bírói felhatalmazás alapján jellemzően együttműködnek. Ehhez képest Panamából feltehetően akkor is nehezebb lenne megtudni, hogy ki jegyezte be az oldalt, ha erre valamelyik magyar hatóság hivatalból kíváncsi lenne. A cím mögötti szerver az egyedi IP címe alapján a Cloudflare nevű amerikai cég egyik, az Egyesült Államokban található szerverfarmján működik. Ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a magyar választók adatait külföldön tárolják, de enyhén szólva is felveti ennek a gyanúját.





Ami a magyar választók adatainak külföldre küldését illeti, nem is olyan rég még felháborodott közleményben vádolta ezzel a kormánypárt az európai ügyészségért online petícióval kampányoló Hadházy Ákost. És bár a GDPR szabályozás az amerikai adatkezelést nem tiltja, az adatküldéshez kifejezetten hozzá kell járulnia az érintettnek. Ehhez képest a Fidesz.hu adatvédelmi tájékoztatójában (ami nem feltétlenül egyezik a korábbi adatgyűjtések szabályzatával) ma szó szerint az szerepel, hogy a párttal annak internetes oldalán

a „közölt személyes adatokat az adatkezelő nyilvánosságra nem hozza, külföldre és harmadik félnek nem továbbítja és betekintést nem biztosít”.

Ráadásul bármilyen adatbázisról is van szó, azt biztosan nem szabályos nyilvántartani, hogy valaki hogyan viszonyul a Fideszhez. A 444.hu megkeresésére még nem reagált a kormánypárt.