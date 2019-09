Még mindig a civilek kapják a több pénzt az egy százalékokból

Úgy tűnik, kevesen tartanak attól, hogy ismét elszállhatnak a törlesztőrészletek.

Nem tülekednek a volt devizahitelesek a biztonságosabb, ugyanakkor jelenleg drágább fix kamatozású jelzáloghitelekért, holott a jegybank és a bankok most közös programban kínálják a szerződésmódosítás lehetőségét. Úgy tűnik: kevesen tartanak attól, hogy ismét elszállhatnak a törlesztőrészletek. Pláne, hogyangol nyelven megjelent keddi rövid írásában Matolcsy György jegybankelnök is azzal érvelt: az alacsony kamatok még hosszú ideig velünk maradnak. Márpedig így nehéz megmagyarázni az ügyfeleknek, miért is kellene biztonsági okokból a magasabb törlesztőrészletet jelentő fix hitelre váltaniuk. A lakossági hitelállomány 60 százaléka még mindig változó kamatozású, vagyis a gazdasági környezet esetleges változása okán bekövetkező kamatemelkedés ismét százezrek törlesztőrészletét dobná meg jelentősen. A bankok ezért az elmúlt hetekben több tízezer volt devizahitelesnek küldtek ki tájékoztató levelet: október végéig azoknak kínálják fel a szerződésmódosítás lehetőségét, akiknek még legalább 15 évig törleszteniük kell hitelüket. A döntés nem egyszerű, mert a biztonságnak ára van, a kamat rögzítése akár többtízezer forinttal is növelheti a törlesztőrészletet. A referenciakamatok emelkedésének ráadásul se híre, se hamva, így eddig alig akadt olyan ügyfél, aki élt volna a lehetőséggel.szinte minden bank arról számolt be, hogy a több ezer megkeresett ügyfélből mindössze néhány tucatnyian fixálták hitelüket. A jelenlegi kamatkörnyezet ugyanis a bankok tapasztalatai alapján nem igazán mozgatja meg az érintett ügyfeleket, hiszen az elmúlt években folyamatosan csökkent a törlesztőrészletük. A fix kamatozású hitelek viszont kezdetben drágábbak. Tavaly átlagosan 3,25 százalék volt a legfeljebb egy évre fixált lakáskölcsönök teljes hiteldíjmutatója (THM), ami egy 15 millió forintos, 10 éves futamidővel felvett hitel esetében nagyjából 145 ezer forintos törlesztőrészletet jelent. Az éven túli fixálású hiteleké viszont 5,04 százalék volt 2018-ban, amely hasonló hitel esetében 157-158 ezer forintos törlesztőrészletnek felel meg. A jelenlegi ajánlatok ennél kedvezőbb fix hiteleket mutatnak: 5 éves kamatperiódussal a THM akár 3,5 százalék, a törlesztő 147 ezer forint is lehet, a 10 évesnél pedig 4 százalék körüli THM-mel is van ajánlat 150 ezer forintos törlesztőrészletre. Ennél ugyanakkor egy kicsit még mindig kedvezőbb a 3 százalék alatti THM-mel is fellelhető változó kamatozású hitel 142 ezer forintos törlesztője. Veres Patrik, a Bank360 szakértője szerint ez azt jelenti, hogy „hiperolcsó szinten” tudják most az ügyfelek akár 10 évre is rögzíteni a kamatot, ezért igencsak meggondolandó, hogy kihasználják a bankok által felkínált lehetőséget.